Un studiu recente realizatu da circadori in l'Università di Leeds hà svelatu una scuperta rivoluzionaria chì puderia rimodulà a nostra cunniscenza di e stelle massive Be. A cuntrariu di l'ipotesi precedenti chì e stelle Be esistinu principalmente in sistemi binari, a ricerca suggerisce chì sti stiddi enigmatici sò più prubabilmente parte di sistemi stella triple. Questa scuperta, chì hè basatu annantu à e dati raccolti da u satellitu Gaia, sfida e teori tradiziunali di a furmazione di stella è hà implicazioni di vasta portata per a nostra capiscitura di diversi fenomeni astronomichi, cum'è i buchi neri, stelle di neutroni è onde gravitazionali.

Cunnisciuti per i so dischi di gas caratteristici, i stelle Be sò rimasti un misteru per più di un seculu. U cunsensu prevalenti trà l'astrònomu hè chì sti dischi di gas eranu u risultatu di a rotazione rapida di e stelle Be chì interagiscenu cù una altra stella in un sistema binariu. Tuttavia, a nova ricerca di l'Università di Leeds prupone una spiegazione diversa.

L'investigatore principale u Signore Dodd è u prufessore Oudmaijer anu utilizatu dati da u satellitu Gaia per investigà u muvimentu di e stelle in u celu di notte per periodi estesi. Analizendu e traiettorie di stelle B (Trasferimentu di massa) è stelle Be, sò stati capaci di discernisce una diferenza significativa in a tarifa di cumpagnie trà i dui gruppi. Sorprendentemente, pareva chì l'astri di Be avianu un ritmu più bassu di cumpagnie, contru à l'aspettattivi. In ogni casu, più esaminazione hà revelatu chì sta discrepanza era duvuta à una terza stella chì influenza u sistema.

I circadori ipotisanu chì in parechji casi, una terza stella in u sistema triplu face chì a stella di a cumpagnia sia avvicinata più vicinu à a stella Be. Sta vicinanza permette u trasferimentu di massa trà e duie stelle, risultatu in a furmazione di u discu di gas caratteristicu osservatu intornu à e stelle Be. Curiosamente, questu puderia ancu spiegà perchè sti cumpagni ùn sò più detectable, perchè diventanu troppu debbuli dopu avè persu una quantità significativa di massa.

L'implicazioni di sta scuperta si stende oltre u studiu di e stelle Be. Capisce a cumplessità di i sistemi di triple stella è u so rolu in l'evoluzione stellare puderia furnisce insights preziosi nantu à a natura di i buchi neri, stelle di neutroni è e fonti di l'onda gravitazionale. Sta rivelazione vene in un momentu eccitante quandu a ricerca di l'onda gravitazionale avanza rapidamente, è u studiu di a binarità in i sistemi stellari hè diventatu sempre più cruciale.

Mentre chì più ricerca hè necessaria per cunfirmà è spiegà l'intricacies di i sistemi stella triple, stu studiu marca una tappa significativa in a nostra cunniscenza di e stelle massive Be è u so postu in l'universu. Sfidendu l'ipotesi cunvinziunali, i circadori di l'Università di Leeds anu apertu novi porte per scopre i misteri di l'uggetti celesti è a so evoluzione.