Un approcciu innovativu per rinfurzà a conduttività è a stabilità di i cunduttori di protoni à temperature intermedie è basse hè statu scupertu da i scientisti di l'Istitutu di Tecnulugia di Tokyo. By donatore doping un materiale matri cù vacanti di ossigenu intrinseca disordinata, invece di u metudu di doping acceptor cumunimenti usatu, i circadori sò stati capaci di rinfurzà assai a conduttività di protoni è a stabilità di i cunduttori di protoni di perovskite. Questa scuperta apre novi pussibulità per u disignu di celle di combustibile è di celle d'elettrolisi.

Cellule di combustibile / elettrolisi di ceramica protonica (o conduttrice di protoni) (PCFC / PCEC) guadagnanu l'attenzione cum'è una tecnulugia energetica sustenibile. Questi dispusitivi anu a capacità di cunvertisce l'energia chimica in l'electricità è vice versa cù emissioni zero à temperature bassu o intermediate. Hanu u putenziale di serve cum'è fonti di energia efficiente per diverse applicazioni. A cuntrariu di l'altri tipi di pila di carburante è elettrolizziatori, i PCFC / PCEC ùn si basanu micca nantu à i catalizzatori di metalli preziosi o alleati caru, chì li facenu più costuali.

Finu à avà, ùn ci sò micca stati raporti di cunduttori di protoni cù alta conducibilità è alta stabilità à temperature intermedie è bassu. Questa limitazione, cunnisciuta cum'è "Norby gap", hè stata una sfida per i scientisti per parechji anni. Tuttavia, u prufessore Masatomo Yashima è a so squadra in Tokyo Tech anu sviluppatu una nova strategia per superà sta lacuna.

Invece di usà u doping di l'accettore, chì introduce impurità per creà vacanti d'ossigenu in a rete cristallina, i circadori anu focu annantu à u doping di i donatori. Dopendu u materiale maternu cù un dopante di donatore, anu sappiutu riduce l'effettu di trappulu di protoni chì si trova cù u doping di l'accettore. Questu hà purtatu à una alta conduzione di protoni è una stabilità aumentata.

L'esperimenti di a squadra è l'analisi teoriche chì utilizanu tecniche di simulazione avanzate anu dimustratu chì u materiale drogatu da i donatori mostrava una conduttività di protoni eccezziunale à temperature intermedie è basse. Inoltre, hà mostratu una alta stabilità in diverse atmosfere, facendu un candidatu promettente per applicazioni pratiche.

Sta scuperta apre novi pussibulità per u sviluppu di cunduttori di protoni per PCFC / PCEC cù prestazioni senza precedente. E strategie pruposte da i circadori è a scuperta di u novu materiale anu u putenziale di fà un impattu significativu in u campu di l'energia è a scienza è a tecnulugia ambientale.

Q: Cosa hè u doping di i donatori?

A: Doping di donatori implica l'incorporazione di un dopante in un materiale per aumentà a so conduttività elettrica o mudificà e so proprietà.

Q: Cos'è l'accettor doping?

A: U doping di l'accettore hè un metudu utilizatu per intruduce impurità in un materiale per creà vacanti d'ossigenu è rinfurzà a so conduttività.

Q: Chì sò i cunduttori di protoni?

A: I cunduttori di protoni sò materiali chì ponu trasportà i protoni, chì permettenu a cunversione di l'energia chimica in l'electricità è vice versa in e celle di carburante è e cellule d'elettrolisi.

Q: Chì ghjè u "Norby gap"?

A: U "Norby gap" si riferisce à a mancanza di materiali chì mostranu una alta conducibilità è stabilità à temperature intermedie è bassu in i cunduttori di protoni. Hè stata una sfida per i scientisti in u campu.