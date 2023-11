New Space Odyssey: Tom Hanks incontra l'equipaggiu di Artemis 2 mentre a NASA si prepara per a missione lunare

L'attore iconicu Tom Hanks, rinumatu per u so rolu d'astronauta di a NASA in u successu di Hollywood di u 1995 "Apollo 13", hà avutu recentemente l'uppurtunità di scuntrà l'equipaggiu di Artemis 2 di astronauti reali. Stu scontru hè accadutu in u Johnson Space Center di a NASA in Houston, induve Hanks ùn solu hà posatu cù l'equipaggiu, ma hà ancu visitatu Mission Control è hà avutu una conversazione cù l'astronauti di l'Expedition 70 à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale.

L'equipaggiu di l'Artemis 2, custituitu da l'astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover è Christina Koch, à fiancu à Jeremy Hansen di l'Agenzia Spaziale Canadese, face parte di l'ambiziosu pianu di a NASA per riavvia l'esplorazione di a luna umana. Programmatu per una missione in giru à a luna micca prima di u 2024, sti quattru astronauti sò disposti à circundà a luna in parte di i sforzi di a NASA per stabilisce una presenza lunare sustenibile.

L'Accordi di Artemis, un quadru per e norme di esplorazione spaziale pacifica, guidà a cullaburazione internaziunale di a NASA in queste missioni lunari. Cù una coalizione crescente di partenarii internaziunali, a NASA hà u scopu di apre a strada per più esplorazione spaziale è scuperte scientifiche oltre u nostru pianeta.

In preparazione per a so prossima avventura lunare, l'equipaggiu di l'Artemis 2 hà visitatu recentemente a Michoud Assembly Facility di a NASA in New Orleans per riviseghjà u stadiu core di u cohettu Space Launch System (SLS). Questa putente fucile, accumpagnata da a nave spaziale Orion, serà u mezzu per quale l'equipaggiu ghjunghje in l'orbita di a Terra è eventualmente andà à a luna.

A furmazione è a preparazione di l'equipaggiu di l'Artemis 2 implicanu ancu familiarizà cù a nave spaziale Orion è i prucessi medichi. Prestu, participeranu à un eserciziu di ricuperazione in mare, in cullaburazione cù a NASA è a Marina di i Stati Uniti, per simulà u so ritornu à a Terra dopu a so missione.

Mentre a NASA cuntinueghja à assemblà i cumpunenti necessarii per a missione Artemis 2, cumpresi i mutori RS-25 è i boosters solidi gemelli, l'eccitazione cresce per u prossimu capitulu in l'esplorazione lunare. U prugramma Artemis rapprisenta u ritornu di l'umanità à a luna è pone a basa per e future missioni spaziali chì spinghjenu i limiti di a cunniscenza umana è l'esplorazione.

FAQ

Quale hè Tom Hanks?

Tom Hanks hè un famosu attore di Hollywood cunnisciutu per a so versatile gamma di roli è spettaculi. In a cumunità spaziale, hè particularmente famosu per u so ritrattu di l'astronauta di a NASA Jim Lovell in a film "Apollo 13".

Chì ghjè a missione Artemis 2?

A missione Artemis 2 face parte di u prugramma Artemis di a NASA, chì hà u scopu di rinvià l'omu à a luna è stabilisce una presenza lunare sustinibule. Artemis 2 implicarà un equipaggiu di astronauti chì circundanu a luna è raccoglie dati preziosi per sustene e future missioni lunari.

Chì sò l'accordi di Artemis?

L'Accordi Artemis sò un accordu è un quadru sviluppatu da a NASA per guidà a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione lunare. Questi accordi prumove l'esplorazione pacifica è cooperativa di u spaziu è stabiliscenu normi per sparta dati scientifichi, priservà u patrimoniu spaziale, è assicurendu a sicurità di l'astronauti.

Chì ghjè u cohettu Space Launch System (SLS) ?

U cohettu Space Launch System (SLS) hè un putente veiculu di lanciamentu sviluppatu da a NASA. Fornirà a spinta è e capacità necessarie per lancià missioni cù equipaggiu oltre l'orbita di a Terra, cumprese e missioni Artemis à a luna è potenzialmente future missioni à Marte.

(Fonte: nasa.gov)