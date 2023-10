TOI-1801 b: Un Mini-Neptune temperatu in un sistema planetariu ghjovanu

Annunziamu a scuperta di TOI-1801 b, un affascinante mini-Neptune temperatu chì orbita una ghjovana stella nana M. Identificatu inizialmente cum'è un candidatu di u pianeta TESS in April 2020, TOI-1801 b hà un periodu di 21.3 ghjorni. In ogni casu, l'osservazioni successive in terra, cumprese a fotometria in u transitu fora è l'esternu è e misurazioni precise di a velocità radiale, anu revelatu chì u veru periodu di u pianeta hè di 10.6 ghjorni.

Per mezu di queste osservazioni di seguitu, avemu determinatu chì TOI-1801 b hà una massa di 5.74 ± 1.46 M⊕ è un raghju di 2.08 ± 0.12 R⊕. Basatu nantu à sti misurazioni, pudemu inferisce cun fiducia chì TOI-1801 b hè principarmenti cumpostu di acqua è roccia, cù una quantità insignificante (finu à 2% in massa) di gasu di l'idrogenu in a so atmosfera.

Inoltre, l'età di u sistema, stimata à circa 900 milioni d'anni, mette TOI-1801 b à mezu à a pupulazione di i ghjovani exoplanets in transitu. Tracé à côté d'autres exoplanètes connus, TOI-1801 b se distingue comme un membre unique.

In u diagramma chì illustra a relazione massa-radiu, l'incertezze di TOI-1801 b sò raffigurate cum'è regioni ombreggiate culurite cù livelli di cunfidenza. I mudelli di cumpusizioni, rapprisintati da diverse linee culurite, furniscenu insights in a struttura potenziale di l'exoplaneta. In particulare, i pannelli di u mediu è u dirittu mostranu mudelli di cumpusizioni senza gasu è cù un envelope di gas, rispettivamente. I linii solidi è punteggiati in u pannellu drittu indicanu diversi scenarii di temperatura per l'envelope di gas.

Comu riferimentu, u diagramma include ancu a Terra è Nettunu. Inoltre, includemu B22 è M22 cum'è referenze per via di risultati cunflitti publicati per u stessu pianeta, chì indicanu diverse misure.

In cunclusioni, TOI-1801 b rapprisenta un aghjuntu interessante à a nostra cunniscenza di exoplanets. A so natura temperata, a cumpusizioni è a ghjovana età facenu un scopu convincente per più investigazioni. U studiu cuntinuu di tali exoplanets cuntribuisce à a nostra cunniscenza di a furmazione planetaria è l'evoluzione in diversi ambienti oltre u nostru sistema solare.

Definizione:

- TESS: Satellite d'indagine di l'Exoplanet in transitu

– Nana M : Un tipu di stella di sequenza principale, chjamata ancu nana rossa, cù una massa trà 0.08 è 0.6 volte quella di u Sole.

– Vitesse radiale (RV) : mesure du mouvement d'une étoile vers ou loin d'un observateur grâce à l'effet de décalage Doppler.

- Mass and Radius: A massa si riferisce à a quantità di materia in un ughjettu, mentre chì u raghju misura a distanza da u centru à a superficia esterna.

- Linee iso-densità: linee grigie tratteggiate nantu à u diagramma di massa-radiu chì rapprisentanu linee di densità uguale in diversi mudelli di cumpusizioni.

- Entropia specifica: una pruprietà termodinamica chì quantifica u disordine o l'aleatoriu di un sistema.

– H2 : gasu di l’idrogenu moleculare.

- CARMENES è HIRES: Strumenti utilizati per misure precise di a velocità radiale.

