Un studiu recente publicatu in a rivista Cell esplora l'evoluzione di i neuroni in l'animali, cuncintratu nantu à i placozoani, animali marini millimetri. I ricercatori di u Centru per a Regulazione Genomica di Barcellona anu scupertu chì e cellule secretori specializate chì si trovanu in i placozoani puderanu esse i precursori di i neuroni in animali più cumplessi.

I Placozoani sò criaturi simplici chì mancanu di parti di corpu o organi. Sò apprussimatamente a grandezza di un granu granu di sabbia è si nutrenu di l'alga è i microbichi in mari cali è cali. Sti animali sò stimati chì sò apparsu per a prima volta nantu à a Terra circa 800 milioni d'anni fà è sò unu di i cinque lignaggi principali di l'animali.

I circadori anu utilizatu diverse tecniche moleculari è mudelli di computazione per mape i sfarenti tippi di cellule in i placozoani è capiscenu cumu si sò evoluti. Creanu "atlasi di cellula" chì li permettenu di identificà clusters o "moduli" di geni assuciati cù tipi di cellula specifichi. Paragunendu e diverse spezie, anu ricustruitu cumu queste cellule anu evolutu cù u tempu.

U studiu hà revelatu chì i placozoani anu nove tipi di cellule principali cunnessi da i tipi di cellule intermedii chì passanu trà elli. Sti celluli crescenu è si dividenu per mantene l'equilibriu necessariu per l'animali chì si move è manghja. Curiosamente, i circadori anu scupertu un gruppu distintu di cellule peptidergiche in placozoans chì sparte similarità cù i neuroni. Queste similitudini ùn sò micca stati truvati in altri animali di prima ramificazione, cum'è spugna o gelatina di pettine.

I circadori anu truvatu chì e cellule peptidergiche in i placozoani si differenzianu in modu simili à u prucessu di neurogenesis in animali più avanzati. Hanu ancu moduli di geni necessarii per u scaffold pre-sinapticu di una neurona, chì li permette di mandà missaghji. Tuttavia, mancanu i cumpunenti necessarii per a fine di ricezione di un messagiu neuronale o per a conduzione di signali elettrici.

Inoltre, u studiu hà dimustratu chì i tipi di cellule di placozoan cumunicanu cù l'altri usendu proteini specifichi chjamati GPCR è neuropeptidi, simili à cumu i neuroni cumunicanu cù neuropeptidi in diversi prucessi fisiologichi.

I scuperti suggerenu chì l'evoluzione di i neuroni hà iniziatu circa 800 milioni d'anni fà cù l'emergenza di cellule secretori in placozoans. À u tempu, sti cellule anu acquistatu novi moduli di geni chì permettenu u sviluppu di scaffolds post-sinaptici, assoni, dendriti è canali ionici, chì portanu à a furmazione di veri neuroni.

Stu studiu mette in luce i primi stadi di l'evoluzione di i neuroni è furnisce una visione di l'urighjini di i sistemi nervosi cumplessi vistu in animali più avanzati oghje.

Fonti:

- [Cell Journal] (https://cell.com)

- [Centru per a Regulazione Genomica] (https://www.crg.eu/)