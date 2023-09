L'evoluzione di i neuroni: Insights from Placozoans

I ricercatori di u Centru di Regulazione Genomica in Barcelona anu fattu una scuperta significativa in quantu à l'evoluzione di i neuroni. Fighjenu u so studiu nantu à i placozoi, creature marine di dimensioni millimetriche, è truvaru chì e cellule secretorie specializate in questi animali antichi anu pussutu dà nascita à neuroni in organismi più cumplessi.

I Placozoani sò criaturi simplici chì apparsu per a prima volta nantu à a Terra circa 800 milioni d'anni fà. Questi animali minusculi ùn anu micca parti di u corpu o organi è sopravvive pascendu nantu à l'alga è i microbi. I circadori anu scupertu chì e cellule peptidergiche in i placozoani mostranu signali di neurogenesis è pussede moduli di geni simili à strutture neuronali pre-sinaptici. Queste cellule utilizanu ancu un sistema di cumunicazione simili à i prucessi guidati da neuropeptidi truvati in i neuroni.

U studiu implicava a cartografia di i diversi tipi di cellule in i placozoi è l'analisi di e so caratteristiche è i moduli di geni. A ricerca hà revelatu chì e cellule di placozoi si differenzianu da e cellule epiteliali progenitrici per via di signali chì s'assumiglia à a neurogenesi. Hanu ancu moduli di geni necessarii per u scaffold pre-sinapticu di un neurone. Tuttavia, ùn mancanu i cumpunenti per a fine di ricezione di un messagiu neuronale è ùn sò micca capaci di cunduce signali elettrici.

E similarità trà e cellule peptidergiche in placozoans è neuroni sò notevuli. Queste cellule anu parechje caratteristiche cumuni cù e cellule neuronali primitive, chì suggerenu chì ponu esse un passu evolutivu versu u sviluppu di i neuroni.

Questa scuperta sfida e nuzioni precedenti nantu à l'evoluzione di i neuroni è suggerisce chì i fundamenti di i neuroni cuminciaru à furmà 800 milioni d'anni fà. Da un puntu di vista evolutivu, i primi neuroni puderanu avè principiatu cum'è cellule secretori peptidergiche simili à quelli chì si trovanu in i placozoani. À u tempu, queste cellule anu acquistatu novi moduli di geni è si sò evoluti in i sistemi neurali intricati osservati in animali più avanzati.

Mentri ci hè ancu più per sapè nantu à a storia evolutiva di i sistemi nervosi, sta ricerca furnisce insights preziosi nantu à l'urighjini di i neuroni. A prisenza di similitudini molecolari trà e cellule placozoane è i neuroni suscite dumande nantu à a trajectoria di l'evoluzione di i neuroni è e caratteristiche uniche di e diverse lignages animali.

Fonte: Center for Genomic Regulation