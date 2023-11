I ricercatori di u Dipartimentu di Biologia di l'Università Ruhr di Bochum in Germania anu scupertu un novu metudu per prutege l'enzimi è rinfurzà a so stabilità durante a biocatalisi guidata da plasma. L'enzimi sò cunnisciuti per a so capacità di cunvertisce sustrati in prudutti preziosi, ma sò spessu suscettibili à a distruzzione quandu sò esposti à plasma. Tuttavia, attachendu enzimi à perle minuscule, i circadori anu sappiutu prutegeli da l'effetti dannosi di u plasma, mantenendu cusì attivu finu à 44 volte più longu.

U plasma, un gas energizatu, hè tipicamente utilizatu cum'è co-substrat in biocatalisi per guidà reazzioni enzimatici. In questu studiu, i circadori anu focu annantu à l'usu di plasma tecniche per cunvertisce un sustrato in un pruduttu più preziosu utilizendu enzimi chì utilizanu perossu di l'idrogenu. Anu sceltu un enzima mudellu chjamatu peroxigenase non-specific (AaeUPO) da u fungus comestible Agrocybe aegerita.

A sfida chjave chì anu affruntatu era a rapida inattivazione di l'enzimi durante u trattamentu di plasma. Per affruntà questu, i circadori anu impiegatu a tecnica di l'immobilizazione di l'enzyme attachendu l'enzimi à picculi perle cù una superficia porosa. I perle, per via di a gravità, si sò stallati à u fondu di u reattore, creendu una zona protettiva trà u plasma è l'enzimi.

I circadori anu pruvatu diversi tipi di perle cù diverse proprietà di superficia è rivestimenti. Dopu avè immobilizzatu l'enzimi nantu à e perle, l'anu espunutu à u plasma per diverse durazioni è paragunate a so attività cù cuntrolli micca trattati. I risultati anu dimustratu chì e perle cù superfici di resina, in particulare perle amminiche è epossi-butil, anu datu i migliori risultati, chì indicanu un forte legame covalente trà l'enzimi è u materiale di trasportu.

Inoltre, allargendu u trattamentu di plasma per i candidati più promettenti finu à una ora, i circadori anu ottenutu un aumentu di 44 volte in a stabilità enzimatica. Questa svolta apre novi pussibulità per cumminà enzimi cù plasma tecnicu in applicazioni future.

In generale, a scuperta di sta tecnica innovativa chì usa perle minuscule ùn solu prutege l'enzimi, ma ancu aumenta a so stabilità durante a biocatalisi guidata da plasma. Stu prugressu pò purtà à u sviluppu di prucessi biocatalitici più efficaci è sustinibili per diverse industrii, cumprese a farmaceutica, a biotecnologia è a chimica fina.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cosa hè a biocatalysis?

A: A biocatalisi hè l'usu di catalizzatori naturali, cum'è l'enzimi, per fà reazzione chimica in diversi prucessi industriali.

Q: Chì sò i plasma?

A: I plasma sò gasi energizati chì cuntenenu diverse spezie reattive, cum'è u perossu di l'idrogenu, è sò usati cum'è co-substrati in reazzione biocatalytic.

Q: Chì ghjè l'immobilizazione di l'enzima?

A: L'immobilizazione di l'enzima si riferisce à a tecnica di attache enzimi à un supportu solidu, cum'è perle, per rinfurzà a so stabilità è facilità a so reutilizazione in biocatalisi.

Q: Cumu l'immobilizazione nantu à i perle prutege l'enzimi durante u trattamentu di plasma?

A: L'immobilizazione nantu à i perle crea una barriera fisica trà u plasma è l'enzimi, pruteggendu da l'effetti distruttivi è aumentendu a so stabilità.

Q: Cumu questa innovazione benefiziu a biocatalisi?

A: Preservendu l'attività enzimatica per periodi più longu, sta innuvazione permette processi biocatalitici più efficaci è sustinibili, chì portanu à a produzzione di sustanzi preziosi in industrii cum'è farmaceutica è biotecnologia.