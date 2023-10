A nave spaziale Psyche di a NASA principia u viaghju versu l'asteroide metallicu

A nave spaziale Psyche di a NASA hà iniziatu un viaghju di sei anni per spiegà un asteroide raru fattu principalmente di metallu. Mentre a maiò parte di l'asteroidi sò cumposti di roccia o ghjacciu, Psyche serà a prima missione in un mondu metallicu. I scientisti crèdenu chì l'asteroide, chì hè chjamatu dopu à a dea greca di l'ànima, pò esse u restu di u core di u pianeta.

A nave spaziale hè stata lanciata da SpaceX da u Kennedy Space Center di a NASA è hè prevista per ghjunghje à l'asteroide in 2029. Psyche hè u più grande di i nove asteroidi ricchi di metalli cunnisciuti è si trova in u cinturione d'asteroide principale trà Marte è Jupiter. I scientisti anticipanu chì l'asteroide hè riccu di ferru, nichel è altri metalli, potenzialmente cù tracce di oru, platinu o argentu.

L'esplorazione di stu asteroide unicu puderia furnisce insights preziosi nantu à u funziunamentu internu di i pianeti, cumpresa a Terra. Studiendu Psyche, i scientisti speranu di acquistà una megliu comprensione di i nuclei inaccessibili di i pianeti rocciosi è a furmazione di u sistema sulari.

A missione utilizerà a propulsione elettrica solare, è a nave spaziale volarà da Marte in 2026 per ottene un impulso di gravità. In u 2029, Psyche pruverà à andà in orbita intornu à l'asteroide è fà osservazioni dettagliate. A nave spaziale serà dotata di un sistema di cumunicazione sperimentale chì utilizeghja laser per trasmette dati, chì permette un incrementu significativu di a trasmissione di l'infurmazioni da u spaziu prufondu.

A missione Psyche di a NASA hà affruntatu ritardi per via di prublemi di teste di software, ma hè avà in strada per ghjunghje à a so destinazione. A missione di l'asteroide coincide cù un'altra nave spaziale di a NASA chì recentemente hà tornatu campioni d'asteroide à a Terra, avanzendu ancu a nostra cunniscenza di questi oggetti extraterrestri.

