I ricercatori sviluppanu una nova tecnica per l'analisi di proteine ​​​​senza danni

I ricercatori di l'Università A&M di Texas è TEES anu fattu un avanzu in l'analisi di e proteine ​​​​intruducendu una nova tecnica chjamata thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). Tradizionalmente, a spettroscopia Raman hè stata sfida per i ricercatori biomedici per via di i danni causati à e proteine ​​​​vive durante e misurazioni ottiche. Tuttavia, l'approcciu TRIP permette screenings di bassa cuncentrazione è dosi bassu di interazzione proteina-ligandu in cundizioni pertinenti, furnisce misure senza etichetta, altamente riproducibili.

A spettroscopia Raman hè una tecnica chì implica luce monocromatica brillanti nantu à una mostra è osservà a luce spargugliata chì emerge. In ogni casu, u calore generatu da a luce hà storicamente risultatu in a distruzzione di e proteine ​​​​vive, purtendu à risultati inconsistenti. Avà, TRIP prupone una suluzione rinfriscà a superficia o sustrato, chì impedisce u dannu di a proteina. Questu permette à i circadori di ottene l'infurmazioni necessarii senza compromette l'integrità di e proteine.

L'implicazioni di sta scuperta sò significativa. L'interazzione proteini-ligandu ghjucanu un rolu cruciale in diversi prucessi biologichi, cumprese a trasduzione di signali, risposti immune è regulazione genica. A capacità di TRIP di detectà queste interazzione in tempu reale puderia accurtà a cronologia per a prova di droghe è vaccini, putenzialmente purtendu à un sviluppu più rapidu è costu-efficace.

Inoltre, a tecnica TRIP richiede dimensioni di mostra più chjuche è cuncentrazioni di proteina più bassu, facendu una opzione più economica per a prova. Stu prugressu in l'analisi di a proteina hà u putenziale di rivoluzionarà e teste cliniche furnindu risultati in u stessu ghjornu cù una precisione più alta.

U gruppu di ricerca hè ancu esploratu applicazioni supplementari per u metudu TRIP. Speranu di identificà a cumpusizioni chimica di e proteine ​​​​aduprendu sta tecnica, chì puderia avè implicazioni per l'analisi di DNA è altre molécule biologiche.

In generale, u sviluppu di a tecnica TRIP offre una soluzione promettente à e sfide affrontate in l'analisi di a proteina. Cù a so capacità di furnisce misure senza danni in cundizioni pertinenti, TRIP hà u putenziale di trasfurmà diversi campi, cumprese u sviluppu di droghe, teste di vaccini è diagnostichi clinichi.

Fonti:

- "Scrutamentu di interazione di droga senza etichetta via microscopia Raman" da Narangerel Altangerel, Benjamin W. Neuman, Philip R. Hemmer, Vladislav V. Yakovlev, Navid Rajil, Zhenhuan Yi, Alexei V. Sokolov è Marlan O. Scully

- Supportatu da l'Uffiziu di a Ricerca Scientifica di l'Air Force (AFOSR), l'Uffiziu di a Ricerca Navale, a Fundazione Robert A. Welch, TEES, l'Istituti Naziunali di Salute, è u Texas A&M University X Grants Program.