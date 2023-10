Esplora e lege di conservazione in a meccanica quantistica

E lege di cunservazione sò principii fundamentali in a fisica chì descrizanu a preservazione di certe quantità o proprietà in sistemi fisichi isolati cù u tempu. Queste liggi, chì includenu a cunservazione di l'energia di massa, u momentu è a carica elettrica, sò cruciali per capiscenu u cumpurtamentu di l'universu. Determinanu i prucessi chì ponu o ùn pò micca esse in natura. Per esempiu, a cunservazione di u momentu palesa chì a summa di tutti i momenti ferma custanti in un sistema chjusu prima è dopu un avvenimentu, cum'è una colisazione.

Mentre i liggi di cunservazione sò ben stabiliti in a meccanica classica, diventanu più intriganti in u regnu di a meccanica quantistica. In a meccanica quantistica, i teoremi di cunservazione sò derivati ​​​​da principii cum'è e simmetrie di i sistemi fisichi, à u cuntrariu di a meccanica classica induve sò assunti da u principiu.

In un novu studiu publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences, i circadori anu sviluppatu un esperimentu di pensamentu per scopre più leggi di cunservazione in a meccanica quantistica. Esperimenti di pensamentu, scenarii ipotetichi utilizati per spiegà e cunsequenze di e teorie è i principii, furnisce novi insights in a natura di a meccanica quantistica.

L'esperimentu di pensamentu creatu da i circadori implica dui parsunaghji, Alice è Bob, pusendu nantu à sedie cù roti in faccia. Quandu si spinghjenu l'un l'altru, si movenu in direzzione opposta à a stessa vitezza, risultatu in una somma constante di velocità uguali à zero. Questu dimostra a cunservazione di u momentu in u regnu quantum.

U significatu di stu esperimentu di pensamentu si estende oltre u so scenariu specificu. Illustra l'applicabilità universale di e lege di cunservazione, cumprende scenarii cù masse variate, muvimentu iniziale è interazzioni cumplessi. E liggi di cunservazione emergenu da e simmetrie truvate in a natura, è a so prevedibilità si mantene inveci di i dettagli specifichi di l'interazzione.

In a meccanica quantistica, però, e lege tradiziunali di conservazione facenu sfide. A misurazione di una quantità specifica in un sistema quantisticu disturba u sistema, alterendu fundamentalmente a so evoluzione successiva. Per superà sta sfida, i circadori disignanu una configurazione sperimentale chì implicava a preparazione di un sistema quantisticu in un statu iniziale specificu è a misurazione di una quantità cunservata immediatamente dopu a preparazione. Allora permettenu à u sistema di evoluzione senza alcuna misurazione, chì palesa chì a cunservazione di u momentu angular persiste ancu in casi individuali.

Stu studiu cuntribuisce à una cunniscenza più profonda di i principii sottostanti di a meccanica quantistica è e lege di conservazione chì guvernanu u cumpurtamentu di i sistemi quantistici. Esplorendu queste liggi attraversu esperimenti di pensamentu è cunfigurazioni sperimentali innovatori, i scientisti ponu cuntinuà à svelà i misteri di u regnu quantum.

Fonti:

– Titulu: Leggi di Conservazione in Meccanica Quantistica Spiegati in Esperimenti

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences

Autori : George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Data: Nuvembre 2020