U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hà catturatu recentemente l'imaghjini di alcune di e prime galassie di l'universu, chì si sò furmati in uni pochi di centu milioni d'anni da u Big Bang. Sti galaxii parevanu troppu brillanti, troppu grande è troppu evolutu per a so età, sfida à u mudellu standard di a cosmologia. In ogni casu, una nova ricerca publicata in The Astrophysical Journal Letters suggerisce chì a furmazione di stelle bursty, un fenomenu chì implica periodi brevi è intensi di nascita è morte stellare seguiti da fasi più longu è più tranquille, ponu spiegà stu misteru.

I circadori anu utilizatu simulazioni di computer avanzate da u prughjettu di Feedback of Relativistic Environments (FIRE) per investigà stu prublema. E simulazioni anu revelatu chì a furmazione di stelle bursty puderia cuntà a luminosità sorprendente osservata in e prime galaxie catturate da JWST. A furmazione di stelle bursty hè cumuna in galassie di massa bassa è hè carattarizata da splutazioni di furmazione di stella seguita da splusioni di supernova, chì ejectu gasu chì più tardi torna in forma di stelle novi. Tuttavia, quandu e galaxie diventanu abbastanza massive, a so gravità mantene a galaxia inseme è a porta in un statu stabile, impediscendu l'ejection di gas.

Se cunfirmata, sta spiegazione evitaria a necessità di rivisioni o aghjustamenti à u mudellu standard di a cosmologia. I scuperti ponu luce nantu à a fisica di l'alba cosmica è sfida à speculazioni precedenti nantu à l'universu iniziale. Fornendu una solida evidenza osservativa, u JWST hà aumentatu assai a nostra cunniscenza di i dettagli fisichi di e galaxie è ci permette di rivisite è studià a fisica di l'universu iniziale.

Fonti:

- L'Astrophysical Journal Letters

- Guochao Sun, un Fellow Postdoctoral à l'Università Northwestern

- Claude-André Faucher-Giguère, astronomu à l'Università Northwestern