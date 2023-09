Introducendu Find Starlink: Un strumentu per seguità è vede i satelliti Starlink in tempu reale

Avete mai dumandatu se pudete vede i satelliti Starlink di Elon Musk da u vostru locu? Grazie à un novu strumentu chjamatu Find Starlink, pudete avà seguità è vede sti satelliti in tempu reale. Mentre a mappa di Starlink hè stata dispunibule per u publicu dapoi qualchì tempu, hè stata utilizata principalmente per verificà a cobertura in spazii specifichi. Tuttavia, Find Starlink face un passu più avanti, permettendu à l'utilizatori di vede a visibilità di i satelliti, i tempi di visualizazione ottimali è i valori di luminosità assuciati basati nantu à a so situazione o coordenate.

Unu di l'aspettu più fascinante di l'osservazione di i satelliti Starlink hè a so apparenza. Quandu sò raggruppati, formanu una fila di luci chì striscianu in u celu di notte. A cuntrariu di l'altri satelliti chì appariscenu cum'è punti individuali di luce, a custellazione Starlink crea una visualizazione visuale fascinante.

Truvate Starlink ricorda à l'utilizatori chì, ancu s'è un satellitu pò parenu sopra, a mancanza di un cluster di elli hè abbastanza cumuna. Questi satelliti si movenu à una velocità stupente di 300 chilometri per minutu, facendu fàciule per mancà ancu s'è u tempu di a vostra visualizazione currettamente. Dunque, ùn vi scuraggiate micca s'ellu ùn li vede micca subitu.

Hè impurtante à nutà chì Find Starlink hè un strumentu indipendente è ùn hè micca ufficialmente affilatu cù SpaceX o Starlink. Invece, utilizeghja coordenate per seguità i percorsi di sti megaconstellations mentre orbitanu a Terra.

Sè site interessatu à assistisce à a maraviglia di i satelliti Starlink d'Elon Musk, pruvate à truvà Starlink. Inserite u vostru locu o coordenate, è scopre quandu è induve pudete piglià un sguardu di sti luci affascinanti chì striscianu in u celu.

Fonti: nimu