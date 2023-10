I Soni di Pando: Ascoltà a Comunicazione di l'Arburu Anticu

Recentemente sò state fatte registrazioni chì ci permettenu di sente i soni pruduciuti da unu di l'organisimi viventi più estesi è antichi di a Terra. Pando, una furesta massiva formata da un arbulu unicu, hè una pianta rimarchevule chì appartene à a spezia di tremuli tremuli. Cù 47,000 steli chì pussedenu tutti l'ADN identicu, Pando si sparghje nantu à 100 ettari in Utah. Cù una età stimata di potenzalmentu 12,000 anni, sta entità vivente colossale pesa 6,000 tunnellate metriche è vanta steli simili à l'arburu chì torrenu finu à 24 metri.

L'artista di u sonu Jeff Rice hà cullaburatu cù l'Amici di Pando per registrà i soni di questu urganismu oculatu. Pusendu un idrofonu in una cavità à a basa di un ramu è infilendulu finu à e radiche di l'arbulu, Rice hà scupertu un sonu debbuli, ancu catturà vibrazioni durante una tempesta. L'artista crede chì e vibrazioni sò causate da milioni di foglie in u boscu chì vibranu è trasmettenu e so vibrazioni à traversu i rami è in a terra.

U sistema radicali di Pando hè interconnessu, cum'è pruvucatu da i soni catturati di colpu quandu un ramu hè stata toccu da una distanza. Mentre chì i sistemi radicali cumuni sò cumuni in spezie di aspen, Pando si distingue per a so grandezza è età notevuli.

Questa opportunità senza precedente per sente i soni di Pando hà un putenziale artisticu è scientificu. Lance Oditt, u fundatore di l'Amici di Pando, vede u putenziale di utilizà sta dati di sonu in studii scientifichi per capisce megliu u vastu sistema idraulicu oculatu senza causà danni.

Jeff Rice hà enfatizatu l'impurtanza di i soni naturali in i studii ambientali, affirmannu chì sò un registru di a biodiversità lucale è ponu esse utilizati per misurà u cambiamentu ambientale. Sfurtunatamente, Pando hè attualmente in un statu di decadenza per via di l'attività umana, cum'è l'eliminazione di l'habitat è l'eradicazione di i predatori chì aiutanu à cuntrullà e pupulazioni erbivori. Questu suscita preoccupazioni annantu à u futuru di stu urganismu straordinariu è l'ecosistema chì sustene.

