Gliese 367 b: Un Exoplanet Ultra-Densu cù una Origine Misteriosa

L'astrònomu anu scupertu un exoplaneta rimarchevule chjamatu Gliese 367 b, cunnisciutu ancu Tahay, chì hà captu a so attenzione per via di e so proprietà uniche. Gliese 367 b hè categurizatu cum'è un pianeta Ultrashort Period (USP), compie una orbita intornu à a so stella in solu 7.7 ore. Hè unu di quasi 200 altri pianeti USP chì sò stati identificati finu à avà. Tuttavia, ciò chì distingue Gliese 367 b hè a so densità incredibile, quasi duie volte quella di a Terra.

Cù una densità cusì alta, i scientisti crèdenu chì Gliese 367 b deve esse cumpostu quasi sanu sanu di ferru, cum'è u so mantellu rocciosu hè statu spogliatu. Elisa Goffo, l'autrice principale di un studiu recente nantu à Gliese 367 b, paraguna à un pianeta cum'è a Terra senza u so mantellu rocciosu.

Gliese 367 b hè statu inizialmente scupertu utilizendu dati da u Satellite Transiting Exoplanet Survey (TESS) di a NASA. A ricerca successiva hà migliuratu e misurazioni è furnia una stima più precisa di a so massa è u raghju. A massa di u pianeta hè avà determinata à esse 63% di a Terra, è u so raghju hè 70% di a Terra.

Unu di l'aspetti intriganti di Gliese 367 b hè a so origine. Hè assai improbabile chì u pianeta hè furmatu in u so statu attuale. Una pussibilità hè chì hè u core di un pianeta chì hà avutu u so mantellu strappatu via un avvenimentu catastròficu o scontri cù altri protoplanets durante a so furmazione iniziale. Una altra pussibilità hè chì Gliese 367 b hè stata circundatu da una regione ricca di ferru in u discu protoplanetari da quale hè furmatu.

A ricerca realizata da Goffo è a so squadra hà ancu revelatu a prisenza di dui pianeti più in u sistema Gliese 367: Gliese 367 c è d. A prisenza di sti pianeti supplementari sustene l'idea chì i pianeti USP sò spessu trovati in sistemi cù più pianeti, insinuendu possibili scenarii di furmazione.

Gliese 367 b hè un membru di una classe unica di esopianeti chjamati super-Mercuries. Questi pianeti anu una cumpusizioni simili à quella di Mercuriu ma sò più grande è densi. Gliese 367 b, in particulare, hè u pianeta USP più densu scupertu finu à avà, cù un core di ferru chì custituisce u 91% di a so massa.

Mentre chì l'origine esatta di Gliese 367 b resta un misteru, e so caratteristiche inusual cuntinueghjanu à sfida à i mudelli attuali di furmazione planetaria. Ulteriori studii è osservazioni di stu affascinante exoplanet ponu furnisce insights preziosi nantu à a furmazione è l'evoluzione di i pianeti in cundizioni estremi.

