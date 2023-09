Interruttore di Luce Cosmica: A stella chì hè succhiata in un bucu neru mostra lampi brillanti

L'astrònomi anu fattu una scuperta intrigante nantu à una stella situata à 500 milioni d'anni luce di distanza. Sta stella, chjamata Swift J0230, hè apprussimatamente a grandezza di u nostru sole è hè stata divorata gradualmente da un picculu burato neru. L'aspettu interessante di stu fenominu hè chì l'astrònomu anu osservatu lampi brillanti chì accumpagnavanu l'avvenimentu. Questi lampi brillanu brillanti per un periudu di sette à 10 ghjorni è poi cessanu di colpu, s'assumiglia à u battellu di un interruttore di luce. Circa un mesi dopu, u pirtusu nìuru ripete u prucessu cù a stella.

A massa di stiddi sparghje in questu modu hè categurizatu cum'è una nana bianca, è u prucessu hè cunnisciutu com'è un avvenimentu di disrupzione di marea. Solu circa 100 tali avvenimenti sò stati osservati finu à avà. Ùn hè raru chì e stelle sò parzialmente triturate da i buchi neri cum'è questu, cù a ricerca chì suggerenu chì sti disturbi parziali ponu ancu esse più prevalenti di quelli cumpleti. Tuttavia, casi precedenti di disrupzioni parziali sò accaduti ogni pochi ore o una volta à l'annu. A scuperta di Swift J0230 furnisce un scenariu intermediu.

I circadori chjamanu sta scuperta una "scuperta serendipitosa" perchè l'osservazioni precedenti ùn anu micca rilevatu l'avvenimentu disruptive. L'osservazioni iniziali in ghjugnu palesanu una rapida calata di a luminosità di a stella in u quartu ghjornu, diminuendu da un fattore di 20 in solu 57 kilosecondi (15.8 ore). Allora a stella hè diventata difficiuli di osservà. I circadori crèdenu chì Swift J0230 hè situatu vicinu à u centru di a galassia induve i buchi neri sò tipicamente truvati, coincidendu cù u locu di una supernova di Type-II scuperta in 2020. Tuttavia, a pussibilità di esse una splusione stella hè cunsiderata improbabile.

U burcu neru chì cunsuma Swift J0230 reside in una piccula galassia chjamata 2MASX J02301709 + 2836050 è hà una massa di circa 10,000 100,000 à XNUMX XNUMX volte quella di u sole. Stu studiu marca a prima osservazione di una stella di a dimensione di u nostru sole chì hè struitu da un pirtusu neru. I circadori anu u scopu di capisce perchè sta stella hè solu parzialmente disturbata, postu chì l'attuale cunniscenza di l'avvenimenti disruptivi suggerisce chì a vicinanza di una stella à un pirtusu neru determina l'estensione di u so shredding. A densità di a stella pare ancu esse un fattore cuntributivu significativu.

