Astroforge, una sucità basata in California, faci un prugressu significativu in a so missione di minà metalli preziosi in u spaziu. A cumpagnia hè pronta à lancià a so nave spaziale, Brokkr-2, nantu à un cohete cum'è parte di u prugramma Artemis di SpaceX l'annu prossimu. Questa serà a prima volta chì una cumpagnia privata hà mandatu una missione in u spaziu prufondu.

A motivazione daretu à a minera spaziale hè a crescente necessità di metalli mentre u mondu si allunta da i combustibili fossili è versu l'energia rinnuvevuli. I risorsi di a Terra sò limitati, è a minera in i lochi tradiziunali vene cun costi ecunomichi è ambientali. In ogni casu, assai asteroidi in u nostru sistema solare cuntenenu una ricchezza di metalli, cum'è cobalt, nickel è metalli di u gruppu di platinu, chì sò cruciali per l'industrii di u futuru. Inoltre, questi asteroidi anu una concentrazione di metalli più altu ch'è in a Terra, vale à dì chì menu materiale deve esse minatu per pruduce più metalli.

Astroforge hà u scopu di sfruttà stu mercatu cummercializà cù successu a minera in u spaziu. Mentre chì altre cumpagnie anu pruvatu a minera spaziale in u passatu, Astroforge crede chì u paisaghju attuale hè più favurevule per via di i costi ridotti è a dispunibilità di cumpunenti off-the-shelf da un ecosistema prusperu di cumpagnie spaziali. U costu tutale di a missione Brokkr-2 di Astroforge hè stimatu à menu di $ 10 milioni.

I fundatori di Astroforge, Matt Gialich è Jose Acain, tutti dui anu sfondate in ingegneria spaziale, cù sperienza in SpaceX è altre cumpagnie aerospaziale. Anu ricunnisciutu u putenziale di e missioni spaziali, ma sò stati dissuasi da e sfide burocratiche assuciate à travaglià in prughjetti di u spaziu prufondu. Invece, anu decisu di lancià Astroforge per capitalizà l'avvanzi in a tecnulugia spaziale è u putenziale per i costi di lanciamentu più bassi.

Per a so prima missione in u spaziu prufondu, Astroforge hà miratu un asteroide di tipu M, chì si crede chì cuntene una cuncintrazione di metalli più altu ch'è a Terra. Mentre a missione iniziale implicarà un flyby di l'asteroide per a cullizzioni di dati è l'esplorazione, Astroforge spera d'utilizà sta informazione per future operazioni miniere.

U prugressu di Astroforge in u sviluppu di a so nave spaziale è a prova cù successu di sparà i so razzi dimostra a so prontezza per una missione cummerciale in u spaziu prufondu. Cù a crescente dumanda di metalli è u putenziale di risorse spaziali per risponde à questi bisogni, Astroforge hè pronta à fà un impattu significativu in l'industria minera.

Fonte: Forbes