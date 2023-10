I scientisti chì cercanu evidenza di l'abitabilità passata nantu à Mars puderanu focalizà a so attenzione nantu à un anticu lagu di fangu, secondu a nova ricerca. Mentre chì e regioni cù sedimenti abbundanti sò generalmente cunsiderate boni punti di partenza per a ricerca, u studiu suggerisce chì l'esplorazione di a surgente di i sedimenti, invece di e regioni induve scorri, pò esse più fruttu.

I circadori pruponenu chì a regione di Hydraotes Chaos, una subregione di Oxia Palus, cuntene un anticu lagu di fangu chì puderia cuntene evidenza oculta di a vita passata. U lagu di fangu, furmatu da scarichi da a stratigrafia di mudstone caricata di gas quasi 4 miliardi d'anni fà, furnisce una visione unicu di i materiali acquiferi antichi.

A cuntrariu di i vasti canali d'inundazioni chì copre Marte, u bacinu pianu in Hydraotes Chaos simplificà l'esame di l'aquiferi marziani è riduce u risicu di l'acquistu sedimentariu terrestre. Inoltre, a subsuperficie di Marte pò esse stata abitata ancu dopu chì a superficia di u pianeta hè diventata inospitale. Dunque, l'esplorazione di i sedimenti in u lagu di fangu puderia scopre evidenza di a vita da u passatu geologicu di Marte.

A NASA Ames cunsidereghja e pianure di Hydraotes Chaos cum'è un locu di sbarcu pussibule per una futura missione focalizata in a ricerca di biomarcatori, in particulare lipidi, chì anu u putenziale di suppurtà miliardi d'anni in Marte. A regione presenta ancu altre caratteristiche affascinanti, cum'è vulcani di fangu diffusi è diapiri, chì furniscenu insights in i prucessi è e strutture sotterranee di Marte.

Sta ricerca mette in luce nantu à a geologia cumplessa di Marte è enfatiza l'impurtanza di investigà e regioni ricche di sedimentu, cum'è l'anticu lavu di fangu in Hydraotes Chaos, in a ricerca di scopre evidenza di l'abitabilità passata è i segni potenziali di vita.

Fonti:

- "Esplora l'evidenza di i residui di l'acquiferu sedimentariu di l'Amazonia media in un terrenu caòticu marzianu" - Rapporti scientifichi di a natura

- Alexis Rodriguez, Senior Researcher à l'Istitutu di Scienza Planetaria