I ricercatori di l'Università di Cambridge anu fattu una scuperta intrigante in u regnu di a meccanica quantistica. Manipulendu l'entanglements quantistici, anu pussutu simule ciò chì puderia succede se u flussu di u tempu era invertitu. Cumandatu da David Arvidsson-Shukur da u Laboratoriu Hitachi Cambridge, a squadra hà cunnessu a so teoria à a metrologia quantistica, un campu chì usa a teoria quantistica per fà misurazioni assai sensibili. L'esperimentu implicava l'intricatu di duie particelle, una di e quali hè stata manipulata per cambià u statu passatu di l'altra particella, cambiando cusì u risultatu di l'esperimentu.

Entanglement si riferisce à quandu un gruppu di particeddi sparte stati quantum idèntici ancu dopu esse siparati da grande distanze. Stu fenominu sustene l'informatica quantistica, induve e particelle intrecciate sò aduprate per fà calcoli cumplessi. Mentre chì u cuncettu di particelle chì viaghjanu in daretu in u tempu hè statu u sughjettu di dibattitu, l'approcciu di a squadra di Cambridge mette in luce nova nantu à e pussibilità.

A simulazione di a squadra hà dimustratu chì hè teoricamente pussibule di cambià retroattivamente l'azzioni passate utilizendu a manipulazione di l'entanglement quantum. Per esempiu, anu illustratu cumu qualcunu puderia mandà un rigalu à una altra persona in u primu ghjornu senza cunnosce a so lista di desideri finu à u ghjornu dui, ma ancu riesce à cambià ciò chì hè statu mandatu u primu ghjornu basatu annantu à l'infurmazioni ricevuti. Questa innuvazione apre l'applicazioni potenziali in l'informatica quantistica è altre tecnulugia.

L'esperimentu hà revelatu una probabilità di 75% di fallimentu per l'effettu osservatu, chì significheghja u risultatu desideratu hè stata ottenuta in solu una di quattru corse. Per mitigà questu, i circadori suggerenu di mandà parechji fotoni intricati è utilizendu un filtru per sguassà i fotoni micca corretti, assicurendu chì alcuni eventualmente portanu l'infurmazioni aghjurnati. Mentre a squadra clarifica chì u so travagliu ùn permette micca u viaghju tradiziunale in u tempu, rapprisenta una esplorazione significativa in i fundamenti di a meccanica quantistica è un mezzu per rectificà i sbagli passati per un futuru megliu.

U studiu hè statu sustinutu da diverse fundazioni è urganisazioni, cumprese a Fundazione Svezia-America, a Lars Hierta Memorial Foundation, u Girton College, è u Cunsigliu di Ricerca in Ingegneria è Scienze Fisica (EPSRC).

Fonte: Università di Cambridge, Lettere di Revisione Fisica