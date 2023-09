I scientisti anu scupertu cumu certi rettili marini in l'era preistorica anu sviluppatu collu longu à un ritmu rapidu. Studiendu i fossili di un reptile marinu chjamatu Chusaurus xiangensis, i circadori da a Cina è u Regnu Unitu anu truvatu chì questi primi rettili aghjunghjenu novi vertebre à e so spine, chì permettenu l'allungamentu di u collu.

In principiu, i circadori ùn anu micca sicuru se C. xiangensis era un pachypleurosaur per via di u so collu relativamente curtu. Tuttavia, più analisi hà cunfirmatu a so classificazione. Per capisce megliu u sviluppu di u collu longu, i scientisti anu paragunatu i fossili di eosauropterygiani, u gruppu chì include i pachypleurosauri, da parechji periodi di l'era Triassicu.

U studiu hà revelatu chì u rapportu di a lunghezza di u torsu à a lunghezza di u collu in questi rettili hà aumentatu da 40% à 90% in circa 5 milioni d'anni. Dopu stu periodu, u ritmu di crescita di u so collu rallentò, suggerenu chì avianu righjuntu una durata ottima per u so modu di vita.

I primi rettili à collu longu avianu menu vertebre cumparatu cù i so parenti più tardi. Mentri Chusaurus hà avutu 17 vertebre, dopu i pachypleurosauri anu avutu 25. Certi plesiosauri da u Cretaceu Tardi avianu ancu più vertebre, cù Elasmosaurus chì hà 72 vertebre.

I circadori speculanu chì questi colli allungati permettenu à i rettili di catturà in modu efficace a so preda, cum'è i gamberetti è i picculi pesci. L'abilità di catturà rapidamente a preda chì natava veloce era prubabilmente vantaghju per a so sopravvivenza. Questa adattazione evolutiva hè stata prubabilmente guidata da l'eventu di l'estinzione di massa cunnisciutu cum'è a Grande Morte, chì hè accadutu prima di u periodu Triassicu. L'evoluzione rapida di i rettili marini durante u periodu di ricuperazione mette in risaltu a so resilienza è l'adattabilità di fronte à l'eventi catastròfichi.

In cunclusioni, a scuperta di cume i rettili marini evuluvanu i colli longhi furnisce una visione impurtante di a storia evolutiva di sti antichi criaturi è mette in luce e so strategie di sopravvivenza in un mondu cambiante.

Fonti:

- Studiu publicatu in BMC Ecologia è Evoluzione, u 31 d'Aostu di u 2021