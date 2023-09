I turisti sò stati in vacanze in un cuntinente persu chì si nasconde à vista

Turisti di u mondu sanu sò stati in vacanze in un cuntinente persu senza mancu capitu. Cunnisciutu cum'è Greater Adria, stu cuntinente si sparse da l'Africa di u Nordu guasi 250 milioni d'anni fà è sfondò gradualmente sottu à l'Europa Meridionale, cumprese regioni cum'è l'Alpi, l'Appennini, i Balcani è a Grecia.

Sicondu Douwe van Hinsbergen, un Prufessore di Tettonica Globale è Paleogeografia in l'Università di Utrecht, una striscia stretta da Turinu à u talone d'Italia hè l'unica parte visibile restante di Greater Adria. Rimarche in modu scherzu chì i turisti passanu, senza sapè, e so vacanze in stu cuntinente persu piuttostu cà Atlantis.

A scuperta di un cuntinente persu ùn hè micca senza precedente. Zealandia, chjamatu ancu Te Riu-a-Māui in lingua Māori, hè un altru esempiu. Hè statu persu per 375 anni, finu à chì i geologi anu cunfirmatu a so esistenza in 2017. Zealandia, cù una superficie di 1.89 milioni di chilometri quadrati, era una volta parti di u supercontinente Gondwana, chì includeva l'Antartida Occidentale è l'Australia Orientale più di 500 milioni d'anni fà.

Abel Tasman, un omu d'affari è marinaru Olandese, suppostu scupertu Zealandia in u 1642 mentre cercava u "Grande Cuntinente Sud". Hè staccatu da Gondwana è eventualmente hè diventatu sottumessu, cù solu una piccula parte visibile sopra l'acqua. Zealandia serve com'è un ricordu à i geologhi chì ancu qualcosa apparentemente ovvi pò esse oculatu per un bellu pezzu.

