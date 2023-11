A settimana passata, u presidente russu Vladimir Putin hà cunvucatu una riunione cù i capi di l'industria per discutiri u sviluppu di l'ecunumia russa, cun un focusu specificu in l'industria spaziale. Trà i temi discututi eranu a custellazione di a banda larga Sphere, u cohettu riutilizzabile Amur LNG, è u Modulu di l'Energia di Trasportu - un ascensore spaziale innovativu nucleare. Durante a riunione, u presidente Putin hà enfatizatu l'impurtanza di a pianificata Stazione Spaziale Russa è hà annunziatu i piani per u lanciu di u so primu modulu per u 2027.

Attualmente, a Cina hè l'unicu paese cù a so propria stazione spaziale operativa. A stazione orbitale russa (ROS) hà da scopu di cambià questu. U primu modulu di ROS servirà cum'è un modulu cumminatu di putenza è scientificu, è serà persunale di cosmonauti scelti cù un prucessu di selezzione simile à quellu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). In più di u sviluppu di ROS, a Russia hè ancu travagliatu nantu à rinfurzà a nave spaziale Progress, chì agisce cum'è navetta per l'ISS, è sviluppà una nova nave di trasportu chjamata Eagle. Curiosamente, u ROS Chief Designer Vladimir Kozhevnikov hà revelatu chì ùn ci sò micca piani di pruduce una macchina di caffè per i membri di l'equipaggiu in ROS.

Nant'à a Stazione Spaziale Internaziunale, l'astronauti cunsuma oghje u caffè ricostituitu, un prucessu chì implica manuvra di gravità zero è cuntenituri apposta. Tuttavia, ci era un tempu quandu l'ISS avia a so propria macchina di caffè. In u 2015, a macchina ISSpresso hè stata trasportata à a stazione spaziale è installata da l'astronauta ESA Samantha Cristoforetti, chì hà dimustratu u so usu in un video. Sviluppata in partenariatu cù Agrotec, Lavazza è l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a macchina ISSpresso hè stata a prima macchina di caffè à capsule cuncepita per l'ambiente di microgravità unicu di u spaziu.

A macchina usata capsules Lavazza fatta apposta per a Terra, è una nova tecnulugia hè stata sviluppata per lavà u sistema idraulicu dopu chì ogni caffè hè versatu. Stu prucessu di pulizia hà creatu una differenza di pressione in un saccu speciale chì liberava l'aroma inconfundibile quandu era inserita una paglia. Mentre a macchina di caffè sperimentale hè stata cunsiderata un successu, hè stata tornata à a Terra in u 2017 è ùn ci hè stata una macchina di caffè in u spaziu dapoi.

Q: Quandu hè previstu di lancià u primu modulu di a Stazione Spaziale Russa?

A: U primu modulu di a Stazione Spaziale Russa hè prevista per u lanciu da u 2027.

Q: Chì scopu serà u primu modulu?

A: U primu modulu di a Stazione Spaziale Russa funzionerà cum'è un modulu cumminatu di putere è scientificu.

Q: I cosmonauti sò selezziunati per l'operazioni à bordu di ROS in una manera simile à l'ISS?

A: Iè, i cosmonauti seranu scelti per l'operazioni à bordu di ROS in un prucessu di selezzione simili à quellu di a Stazione Spaziale Internaziunale.

Q: Ci hè stata una macchina di caffè nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale?

A: Iè, a macchina ISSpresso hè stata installata nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale in u 2015, ma hè stata tornata à a Terra in u 2017.

Q: Ci sarà una macchina di caffè nantu à a Stazione Orbitale Russa?

A: Sicondu u ROS Chief Designer Vladimir Kozhevnikov, attualmente ùn ci hè micca prughjettu di pruduce una macchina di caffè per i membri di l'equipaggiu in ROS.