A NASA hà publicatu una infografica visualmente attraente u 16 d'ottobre, chì mette in risaltu un prublema chì puderia avè cunsiquenzi catastròfichi. U compitu in manu, cunnisciutu cum'è "Difesa Planetaria", implica chì a NASA guardà un ochju per l'asteroidi chì puderianu scontru cù a Terra, causendu una devastazione generalizzata simile à u destinu di i dinosauri. In ogni casu, a deteczione di sti asteroidi hè un prucessu intricatu perchè ùn emettenu micca luce.

Per furtuna, novi telescopi cuncepiti specificamente per a caccia di l'asteroide sò stati strumentali in questa missione. Da Aostu 2023, ci sò digià 32,000 405 asteroidi vicinu à a Terra cunnisciuti. U sforzu per localizà è seguità questi asteroidi hè statu lodabile, cù più di XNUMX milioni di osservazioni da astronomi amatori è prufessiunali sottumessi à u Minor Planet Center, un centru centrale per a strategia di difesa planetaria di a NASA.

Sfortunatamente, e statistiche presentate in l'infografica palesanu una realità inquietante. Da i 32,000 10,000 asteroidi cunnisciuti vicinu à a Terra, più di 140 2013 sò più grande di 20 metri di diametru. Se unu di questi scontrava cù a Terra, puderia sguassate una cità intera. In paragone, u meteoru di Chelyabinsk chì hà causatu danni in Russia in u XNUMX hè statu stimatu à più di XNUMX metri.

L'infografica mette in risaltu ancu chì di i 14,000 140 asteroidi di 50 metri di larghezza stimati chì anu da esse scupertu, unu di elli puderia esse in una rotta di collisione cù a Terra. Inoltre, ci sò circa 1 asteroidi cù un diametru di XNUMX chilometru ancora scupertu. L'impattu di un asteroide di questa dimensione puderia avè implicazioni catastròfiche per a civilizazione.

A rispunsabilità di a difesa planetaria ùn hè micca solu nantu à a NASA, ma in un cullettivu di urganisazione. L'infografica serve cum'è un ricordu chì ci hè ancu un travagliu da fà per assicurà a sicurità di l'umanità. Ancu l'attu simplice di trasmette l'infurmazioni attraversu l'infografie pò inspirà l'individui à unisce à a caccia di l'asteroidi, cuntribuiscenu à i sforzi di difesa planetaria.

