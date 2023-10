A divisione di Difesa Planetaria di a NASA hè rispunsevule per a rilevazione è u seguimentu di l'asteroidi chì puderanu scontru cù a Terra è causanu una distruzzione generalizzata. Mentre u compitu pò parè simplice, hè in realtà abbastanza sfida. L'asteroidi ùn emettenu micca luce, cusì sò tipicamente rilevati quandu a luce di u sole si riflette da a so superficia è hè catturata da telescopi chì osservanu u celu di notte. Ricertamenti, ci hè statu un aumentu di u numeru di telescopi apposta per caccia l'asteroidi.

Sicondu una infografica di a NASA publicata in uttrovi 2023, ci sò attualmente 32,000 405 asteroidi vicinu à a Terra cunnisciuti. U sforzu per identificà è seguità questi asteroidi hè statu notevule, cù più di XNUMX milioni di osservazioni sottumessi da astronomi amatori è prufessiunali à u Minor Planet Center, un centru centrale per a strategia di difesa planetaria di a NASA.

Tuttavia, l'infografica revela alcune statistiche inquietanti. Da i 32,000 10,000 asteroidi vicinu à a Terra, più di 140 2013 anu un diametru più grande di 20 metri. Se unu di sti asteroidi chjappà a Terra, saria capace di sguassà una cità sana. Per mette in perspettiva, l'asteroide chì hà colpitu u distrittu di Chelyabinsk in Russia in u XNUMX hè statu stimatu à XNUMX metri di diametru, è hà causatu danni è ferite significativi.

Ciò chì hè ancu più allarmante hè chì l'esperti di a NASA crede chì avemu trovu solu menu di a mità di l'asteroidi potenzialmente periculosi di 140 metri di larghezza. Stimanu chì ci sò più di 14,000 50 di sti asteroidi chì anu da esse scupertu. Inoltre, ci sò circa 1 asteroidi cù un diametru di XNUMX chilometru chì ùn sò micca stati truvati. Un impattu da un asteroide di questa dimensione puderia avè cunsiquenzi catastròfichi assai oltre a distruzzione di una sola cità.

A cumunità di difesa planetaria, chì include l'urganisazioni oltre a NASA, face un compitu ardu per assicurà a sicurità di l'umanità. Ogni sforzu, ùn importa micca quantu chjucu, ghjoca un rolu cruciale in questa missione. L'infografia captivante serve cum'è un ricordu di l'impurtanza di i sforzi cuntinuati per identificà è tracciate asteroidi potenzialmente periculosi.