L'Observatoriu Vera C. Rubin, chì hà da principià à u funziunamentu in u 2025, hà dimustratu e so capacità di rilevazione di asteroidi ancu prima di u so lanciu ufficiale. I ricercatori di l'Università di Washington anu sviluppatu un novu algoritmu chjamatu HelioLinc3D, chì hà identificatu cù successu un asteroide vicinu à a Terra basatu annantu à uni pochi d'imaghjini. L'algoritmu esegue ligami multi-notte, cumminendu dati da parechje notti per truvà oggetti veri utilizendu menu osservazioni cà l'attrezzi attuali.

L'Osservatoriu Rubin hà u scopu di duppià u numeru di asteroidi cunnisciuti è asteroidi potenzialmente periculosi (PHA) in i primi mesi di operazione. I PHA sò asteroidi chì anu orbite abbastanza vicinu à l'orbita di a Terra chì puderanu scontru cù u nostru pianeta. Cù u so grande Simonyi Survey Telescope è a più grande lente di pesci di u mondu, l'osservatoriu catturarà l'imaghjini digitale di u celu ogni trè ghjorni, generendu circa 20 terabyte di dati per notte.

Heliolinc3D hè statu pruvatu cù dati da l'indagine ATLAS realizata da l'Università di Hawai'i. Duranti sta prova, l'algoritmu hà identificatu cù successu un PHA chjamatu 2022 SF289, chì era statu osservatu da ATLAS, ma ùn era micca identificatu cum'è un novu ughjettu cù metudi tradiziunali. L'algoritmu detecta cambiamenti in u celu sottraendu l'imaghjini successivi è identificendu e differenze. Tandu misura a luminosità è a pusizione di sti differenzi.

A parti di identificà i PHA, l'Observatoriu Vera C. Rubin hè previstu di fà diverse altre scuperte di u sistema sulari, cumpresi l'uggetti di u cinturione di Kuiper è l'uggetti interstellare potenzalmentu più grande. L'osservatoriu rivoluzionarà u campu di l'astronumia catturà una quantità senza precedente di dati è furnisce à i scientisti insights preziosi in u nostru sistema solare è fora.

Fonti:

- Università di Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

- NOIRLab di NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)