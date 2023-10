Giganti di gasu più cumuni di ciò chì si pensava prima, u studiu suggerisce

Un studiu recente publicatu in a rivista Nature Communications hà suggeritu chì i giganti di gasu cum'è Jupiter ponu esse più cumuni di ciò chì si pensava prima, in particulare in regioni più tranquille di i sistemi stellari. A cunniscenza tradiziunale di i sistemi stellari era chì sò custituiti da pianeti rocciosi vicinu à a stella è giganti di gas più luntanu. In ogni casu, scuperte recenti di "Jupiters caldi", giganti di gas chì orbitanu assai vicinu à e so stelle, anu sfidatu sta supposizione.

U studiu, realizatu da Raffaele Gratten è i so culleghi di l'Istitutu Naziunale Italianu per l'Astrofisica, s'hè focalizatu annantu à u Beta Pictoris Moving Group, un picculu gruppu di stelle situate à circa 115 anni luce di distanza. Anu analizatu a massa è u muvimentu di 30 stelle in questu gruppu è anu truvatu chì circa 20 d'elli puderanu sustene i giganti di gasu simili in grandezza à Jupiter in e regioni esterne di i so sistemi stellari.

Stu scupertu hè significativu perchè i sondaggi precedenti anu suggeritu chì i giganti di gasu sò relativamente rari in i sistemi stellari, cù menu di una in cinque stelle simili à u Sole chì anu a so propria versione di Jupiter. I circadori crèdenu chì a diffarenza chjave si trova in l'ambiente di u Beta Pictoris Moving Group, chì hè sparser è menu populatu cumparatu cù altre regioni di furmazione di stella. In questi quartieri tranquilli è spargugliati, i giganti di gasu anu più probabilità di furmà è sopravvive.

I giganti di u gasu, cum'è Jupiter, sò nati in e regioni friddi esterne di i sistemi stellari, induve l'elementi volatili ponu cundensà in ghiaccio è gasu. Tuttavia, a furmazione è a stabilità di sti pianeti pò esse disturbatu da l'interazzione gravitazionale cù altri pianeti giganti o stelle chì passanu. In e regioni di stelle densamente populate, a prisenza di più stelle è una distanza più chjuca trà elli pò fà difficultà per i giganti di gas per furmà è mantene a so pusizioni.

Mentre chì u locu di nascita di u nostru sole hè dibattutu trà l'astrofisici, stu studiu suggerisce chì hè improbabile chì u nostru Sistema Solare sia emersu da un nursery stellare densamente populatu. A ricerca indica chì u nostru Sun pò esse urigginatu in una zona più tranquilla cù solu uni pochi di stelle giovani sparse. Per capiscenu più a furmazione di i sistemi stellari, seranu necessarii studii supplementari in regioni di furmazione di stella più densi.

I dati raccolti da l'osservatoriu Gaia di l'ESA, chì hè attualmente in orbita di u Sun, puderanu offre più insights in questa questione intrigante.

Fonti: Nature Communications, Inverse