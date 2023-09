I scientisti scoprenu una crescita più lenta di strutture cosmiche chè previste

I scientisti di l'Università di Michigan anu truvatu chì e grandi strutture cosmiche, cum'è i gruppi di galaxie, crescenu à un ritmu più lento di quellu previstu da a Teoria di a Relatività Generale di Einstein. Anu ancu scupertu chì a suppressione di a crescita di a struttura còsmica hè ancu più significativa di ciò chì a teoria predice per l'accelerazione di l'espansione di l'universu causata da l'energia scura.

A distribuzione di galaxies in l'universu ùn hè micca aleatoriu; invece, tendenu à raggrupparsi. Questi clusters cuminciaru cum'è picculi ammassi di materia in l'universu iniziale è si sviluppanu gradualmente in galassie, dopu in gruppi di galaxie è filamenti. A crescita di sti strutture còsmiche hè influinzata da l'interazzione gravitazionale è a cuntrazzioni sottu a so propria gravità.

L'energia scura, chì hè un cumpunente misteriosu di l'universu, accelera l'espansione di l'universu, ma hà l'effettu cuntrariu nantu à a crescita di grandi strutture. Ammortizza e perturbazioni è rallenta a crescita di strutture. Studiendu u clustering è a crescita di strutture cosmiche, i scientisti ponu acquistà insights in a natura di a gravità è l'energia scura.

Per investigà a crescita di strutture, i circadori anu utilizatu diverse sonde cosmologiche. Anu analizatu u fondu di microondas còsmicu, chì furnisce infurmazioni nantu à a distribuzione di a materia in l'universu iniziale. Anu ancu esaminatu a lente gravitazionale debule di e forme di galaxie per decodificà a distribuzione di a materia trà noi è u fondu di microonde còsmicu.

Inoltre, i circadori anu guardatu i muvimenti di e galaxie in l'universu lucale per seguità a crescita di strutture à un tempu più tardi. A diffarenza di i tassi di crescita chì anu osservatu diventa più prominente quandu si avvicinanu à l'oghje.

Queste scuperte potenzialmente indirizzanu a "tensione S8" in a cosmologia, chì si sviluppa quandu dui metudi diffirenti rendenu valori inconsistenti per u paràmetru chì descrive a crescita di strutture. A scuperta di i circadori di una suppressione tardiva di a crescita puderia mette i dui valori in accordu.

A squadra hà per scopu di rinfurzà più l'evidenza statistica per questa suppressione di crescita è acquistà una cunniscenza più profonda di l'implicazioni di e so scuperte. Hè una opportunità eccitante per scopre una nova fisica o scopre i putenziali errori sistematichi in mudelli attuali per spiegà megliu l'evoluzione di e strutture cosmiche.