L'Universu Hidden: Reveling the Secrets Beyond the Zone of Avoidance

A nostra cunniscenza di u cosmu hè intrinsecamente limitata da u fattu chì risidiamu in una galassia piena di gas interstellare è polvera. Nisuna parte hè più pronunzianu chì in a regione cintrali di a Via Lattea, appruvamente chjamata "Zona di Evitazione", induve un velu grossu di polvera impedisce a nostra vista di l'uggetti extragalattici. Tuttavia, i recenti avanzamenti in e tecniche d'osservazione cumincianu à trapassà questa nebbia còsmica, offrendu un sguardu di ciò chì si trova ammucciatu.

Mentre chì a luce visibile hè sbulicata da a polvera densa in a Zona d'Evitazione, i scientisti anu vultatu à a luce infrared è radiu, chì ponu penetrà sta barrera. Sfruttamentu di i sondaghji di u celu è di e dati publichi, un studiu recente hà sfondatu in a regione, scoprendu galassie chì anu sfuggitu à a rilevazione finu à avà.

U studiu s'hè centratu annantu à l'indagine publica vicinu à l'infrared cunnisciuta cum'è VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), impiegendu u telescopiu VISTA in Paranal, Cile. Ancu s'ellu hè principalmente destinatu à studià i clusters globulari è aperti, sta indagine hà catturatu fortuitamenti dati nantu à e galassie in a Zona di Evitazione. Per identificà sti galassie, i circadori anu sbulicatu i dati, cercandu ogetti estesi cù un spettru galatticu tipicu.

Facendu riferimentu incruciatu i so scuperte cù u Catalogu 2MASS Extended Source, a squadra hà cunfirmatu 182 galaxie in a regione di l'indagine VVV. Malgradu u numeru relativamente chjucu, l'imaghjini acquistati attraversu l'indagine VVV mostranu un livellu di dettagliu assai più grande di quelli ottenuti da l'indagine 2MASS. Rimarchevule, stu studiu hà sappiutu cunvalidà u 75% di e galassie cunnisciute in a regione, marcà un passu cruciale in avanti in a nostra esplorazione di i paisaghji galattici nascosti.

Cù stu travagliu rivoluzionariu cum'è un trampolinu, a squadra prughjetta di allargà a so investigazione utilizendu dati da u VVV eXtended Survey. Questa espansione hè prevista per rende insights in millaie di galassie supplementari chì si stanu in a Zona di Evitazione. Ciò chì era una volta una zona da evità hè diventata una fruntiera captivante, chì offre scuperte allettanti è una chance di svelà i misteri chjusi in una parte oscurata di l'universu.

