A nostra cunniscenza di u vastu universu hè sempre stata limitata da u fattu chì simu situati in a galaxia Via Lattea, circundatu da gas interstellare è polvera. Questa polvara pone una sfida significativa à e nostre osservazioni, in particulare in a regione cintrali di a nostra galaxia, cunnisciuta cum'è a Zona di Evitazione. I scientisti anu longu riferitu à sta regione cum'è tali perchè i nuvuli di polveri densi obstruiscenu a luce visibile, rendendu difficiuli di osservà l'uggetti extragalattici. Tuttavia, i recenti avanzamenti in a tecnulugia ci permettenu di penetrà sta barriera còsmica è scopre oltre.

Utilizendu a luce infrarossa è radiu, chì ponu penetrà in a Zona di Evitazione, i circadori anu fattu scuperte rivoluzionarie. Un novu studiu publicatu nantu à u servitore di preprint arXiv hà utilizatu dati da l'indagine VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) per circà galassie in questa regione sfida. L'inchiesta VVV, realizata da u telescopiu VISTA in Paranal, Cile, principarmenti fucalizza nantu à studià i clusters globulari è aperti, ma ancu catturatu dati nantu à e galaxie.

Per identificà e galaxie, a squadra hà impiegatu un metudu chì implicava a selezzione di l'uggetti estesi in i dati VVV è u filtru basatu annantu à u so spettru galatticu. Stu approcciu, ancu s'ellu limita, li hà permessu di cunfirmà a prisenza di 182 galaxies fora di i candidati 271, cumparatu cù i 1.5 milioni d'uggetti elencati in u Catalogu 2MASS Extended Source.

Queste scuperte rapprisentanu un passu significativu per svelà i misteri nascosti da a Zona di Evitazione. A squadra pensa à cuntinuà a so ricerca incorporendu dati da u VVV eXtended Survey, chì hà u putenziale di revelà millaie di galaxie. Cù ogni scuperta, a nostra cunniscenza di l'universu si espansione, stendendu luce nantu à una parte di u cosmu prima oscurata.

Q: Chì ghjè a Zona di Evità ?

A: A Zona di Evità si riferisce à a regione cintrali di a galaxia Via Lattea, chì hè densamente piena di gas interstellare è polvera. Questa polvara ostruisce a luce visibile, rendendu sfida à osservà l'uggetti extragalattici.

Q: Cumu sò i scientisti chì studianu a Zona di Evità?

A: I scientisti utilizanu a luce infrarossa è radiu, chì ponu penetrà a polvera in a Zona di Evitazione, per studià sta regione è fà osservazioni di galaxie è altri oggetti celesti.

Q: Chì ghjè l'indagine VVV?

A: L'indagine VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) hè un prughjettu realizatu da u telescopiu VISTA in Paranal, Cile. Si focalizza principalmente nantu à studià i clusters globulari è i cluster aperti, ma cattura ancu dati preziosi nantu à e galassie in a Zona di Evitazione.

Q: Chì sò i piani futuri per studià a Zona di Evitazione ?

A: U squadra di ricerca hà u scopu di espansione u so studiu incorporendu dati da u VVV eXtended Survey, chì permette l'esplorazione di millaie di galaxie in a Zona di Evitazione.