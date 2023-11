L'Aviò Supersonicu X-59 di a NASA: apre a strada per un viaghju aereu più veloce

L'aviò supersonicu X-59 di a NASA, spessu referitu cum'è u "figliolu di Concorde", face un progressu significativu versu u so volu inaugurale. L'agenzia spaziale hà annunziatu recentemente chì l'aeronave hè stata spustata in a stallazione di pittura in a stallazione di Lockheed Martin Skunk Works in Palmdale, California, chì marcà una tappa impurtante in u prucessu di sviluppu.

Una volta chì l'X-59 hè dipintu, a squadra hà da realizà e misurazioni finali di u so pesu è a forma per rinfurzà u mudellu di computer. Cuncepitu per volà più veloce di a velocità di u sonu, quasi duie volte più veloce di l'iconicu Concorde, stu aviò supersonicu di passageri hà per scopu di minimizzà a disrupzione causata da i boom sonici. L'ingegneri sò decisi à riduce u sonu à un mera "colpu sonicu", assicurendu un disturbu minimu per e persone in terra.

Eccitante, a NASA hà identificatu una cinquantina di rotte stabilite chì culliganu e cità induve l'X-59 puderia operà. Una di queste rotte permetterebbe voli da New York City à Londra, riducendu i tempi di viaghju finu à quattru volte a durata abituale. U schema di pittura di u X-59 hè statu ancu revelatu, cun un corpu principarmenti biancu, una parte inferiore "sonic blue" di a Nasa, è accenti rossi impressiunanti nantu à l'ale.

Al di là di u so attrazzu visuale, a pittura serve un scopu impurtante. Agisce cum'è una capa protettiva, prutegge l'aeronave da l'umidità è a corrosione, mentre chì incorpora ancu marcati di sicurezza cruciali per l'operazioni di terra è di volu. Cathy Bahm, u capu di prughjettu per u dimostratore di volu à bassa boom, hà manifestatu un grande entusiasmu per u prugettu, affirmannu chì vede u X-59 adornatu cù pittura fresca è livrea seria un mumentu mozzafiato, purtendu a so visione à a vita.

L'aviò supersonicu X-59 ghjoca un rolu centrale in a missione Quest di a NASA, chì implicarà u volu sopra parechje cumunità americane selezziunate per cullà dati nantu à a percepzioni publica di u sonu di l'aeronave. Queste dati saranu poi furniti à i regulatori, potenzialmente aprendu a strada per l'aghjustamenti à e regule attuali chì pruibiscenu u volu supersonicu cummerciale nantu à a terra.

Cù a so capacità anticipata di rivoluzionari i viaghji aerei, u X-59 rapprisenta un saltu significativu in a tecnulugia di l'aviazione. Quandu a NASA avanza versu u volu inaugurale di l'aviò, u futuru di viaghji aerei più veloci è più tranquilli pare più vicinu chè mai.

S & P

Chì ghjè l'aviò supersonicu X-59?

L'X-59 hè un aviò supersonicu sviluppatu da a NASA cù u scopu di vola più veloce di a velocità di u sonu è di riduce significativamente l'impattu disruptive di i boom sonichi.

Chì ghjè u scopu di pittura l'X-59?

A pittura nantu à l'X-59 serve à scopi cusmetichi è funziunali. Aghjunghje un appellu visuale mentre prutegge l'aviò da l'umidità è a corrosione. Inoltre, include marcature di sicurezza essenziali per l'operazioni di terra è di volu.

Cumu l'X-59 affettarà u viaghju aereo?

In casu di successu, l'X-59 puderia rivoluzionarà u viaghju aereo riducendu significativamente i tempi di viaghju. Per esempiu, una strada pruposta hè da New York City à Londra, chì puderia esse cumpletata finu à quattru volte più veloce di a durata di u volu attuale.

Chì ghjè u scopu di a missione Quest di a NASA?

A missione Quests implica volà l'X-59 nantu à e cumunità americane selezionate per cullà dati nantu à a percepzioni publica di u sonu di l'aeronave. Queste dati seranu furnite à i regulatori, putenzialmente portanu à l'aghjustamenti in e regule attuali chì limitanu u volu supersonicu nantu à a terra.