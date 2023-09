Sì avete mai guardatu u celu notturnu è hà vistu una catena di luci brillanti chì si movevanu attraversu, pudete avè sbagliatu per oggetti volanti non identificati (UFO). Tuttavia, sti luci sò in realtà parte di a reta di satelliti Starlink sviluppata da SpaceX.

Starlink hà u scopu di furnisce l'accessu à Internet accessibile à e zone remote implementendu migliaia di satelliti in orbita intornu à 340 chilometri sopra a Terra. Attualmente, ci sò più di 4,500 XNUMX satelliti Starlink in opera.

Per i residenti di Houston, ci saranu l'uppurtunità di catturà un ochju di u "trenu satellitare" sopra a cità in certe notti. Sicondu un tracker Starlink, i satelliti passanu nantu à Houston da u norduvestu à u livante u ghjovi à 8:30 pm, è da u norduvestu à u sudu u venneri à 8:38 pm Questi avvistamenti ponu furnisce una visualizazione abbagliante di luci in u celu di notte.

Se preferite a prima matina, pudete ancu tistimunià i satelliti, ancu s'elli ponu esse più dimmer. I primi spettatori di uccelli ponu aspettà avvistamenti u venneri à 5:21 am da u nordu à u nord-est, u sabbatu à 6:09 am da punente à nord-est, dumenica à 5:26 am da u nordu à u nord-est, è di novu à 6:05 am da u nord-ovest à sud-est, è u luni à 5:53 am da punente à sudeste. A finestra di visualizazione pò varià da dui à sette minuti.

In Aostu, assai persone in u Sudeste di u Texas anu trattatu un spettaculu quandu 15 satelliti Starlink sò stati lanciati da a Base di Forza Spaziale Vandenberg di California. I video chì catturanu a catena di luci anu inundatu i media suciali, causando meraviglie è cunfusione trà i telespettatori.

Allora, a prossima volta chì vede una linea di luci chì si move in u celu di notte, ùn vi allarmate. Invece, pigliate un mumentu per apprezzà a rete impressiunanti di satelliti Starlink chì facenu l'accessu à Internet à pocu costu una realità ancu in i lochi più remoti.

- Starlink: Una reta di satelliti sviluppata da SpaceX per portà Internet à pocu costu in locu remoti. Ci sò più di 4,500 satelliti Starlink attualmente in orbita à circa 340 chilometri sopra a Terra.

- Starlink Tracker: Un strumentu in linea utilizatu per seguità u locu è a visibilità di i satelliti Starlink.