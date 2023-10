Osservà u celu : 20-23 ottobre

By

Questu articulu furnisce infurmazioni nantu à l'osservazione di u celu da u 20 à u 23 d'ottobre, cumprese e pusizioni di i pianeti, a visibilità di a Luna è a pioggia di meteoriti Orionid.

October 20

Mercuriu, u pianeta più chjucu in u sistema sulari, ghjunghje à a cunghjunzione superiore è diventerà visibile cum'è una stella di sera in nuvembre.

Duranti a finestra scura, hè pussibule di vede M1, a Nebulosa di Crab, chì hè u restu di una stella massiccia chì hà sbulicatu in u 1054. A nebulosa appare cum'è una macchia bianca in u celu, è u so pulsar cintrali pò esse vistu cù un grande. telescopiu.

October 21

Stasera hè Internaziunale Osservà a Notte di Luna, è a Luna ghjunghje à u Primu Quartu. Questu offre boni opportunità per osservà cum'è u crepusculu casca. A Luna hè in Sagittariu, alta in u sudu à u tramontu è si move versu l'orizzonte suduvestu.

L'osservatori ponu cercà u terminatore, chì hè a linea chì divide i spazii scuri è luminosi di a Luna. I Monti Apennini è i crateri Archimedes, Autolycus è Aristillus sò visibili vicinu à l'equatori. Au sud de l'équateur, on peut observer les cratères Albategnius et Hipparchus.

A piovana di meteori Orionid culmina ancu sta notte, cù u megliu tempu di visualizazione in l'ora di a matina di u 22 d'ottobre. I meteori sò urigginati da i detriti lasciati da a Cometa di Halley è ponu esse vistu vicinu à a custellazione d'Orione, cù u puntu radiante ghjustu à nord-est di u stella Betelgeuse. L'osservatori ponu aspittà di vede 15 à 20 meteori per ora prima di l'alba.

October 22

U megliu tempu per vede a pioggia di meteoriti Orionid hè in l'ora di a matina trà 2 AM è l'alba lucale. U puntu radiante di i meteori hè vicinu à a stella Betelgeuse in Orion, è i migliori veduti venenu da circa 45 ° da ogni latu di questu puntu.

L'osservatori duveranu truvà un celu scuru cù una vista chjara di l'orizzonte sittintriunali, orientali è miridiunali è scansà u celu per stelle filanti. L'astofotografi ponu ancu catturà i meteori in i so imagine. I tassi di meteori anu da migliurà cum'è l'alba si avvicina.

October 23

Venus righjunghji u più grande allungamentu uccidintali à 7 PM EDT, apparsu à circa 46 ° da u Sole. U pianeta ghjunghje ancu à a dicotomia, chì pareva mezzu illuminatu. L'osservatori ponu paragunà l'aspettu di Venus in i prossimi ghjorni per determinà quandu appare esattamente a mità illuminata.

Venus hè attualmente visibile cum'è una stella di a matina è continuarà à esse per i prossimi ghjorni.

Fonti:

– Astronomia : Roen Kelly