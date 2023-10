L'eclissi solare "Ring of Fire" per abbaglia i osservatori di u celu

Un eclissi solare "anellu di focu" serà visibile stu sabbatu, captivando l'osservatori di u celu in parechji stati in i Stati Uniti è in alcune parti di u Messicu, l'America Centrale è l'America di u Sud. Stu fenominu, cunnisciutu com'è eclissi di u sole annulare, si verifica quandu a luna hè in u so puntu più luntanu da a Terra, o vicinu à u so puntu, facendu ch'ella pare più chjuca di u sole. In u risultatu, un "anellu" di luce di u sole circunda a luna, creendu l'effettu fascinante di un anellu di focu.

Questa eclissi solare anulare particulari hè significativa perchè hè a prima da ghjugnu 2021 è ùn si verificarà più finu à u 2044 in questa parte di u paese. U duttore Kelly Korreck, astrofisicu è direttore di u prugramma di a NASA, hà spressu eccitazione annantu à questu avvenimentu unicu durante una teleconferenza recente. Ella hà ancu evidenziatu chì a prossima eclissi solare tutale averà accadutu in aprile 2024 ma serà seguita da una longa attesa finu à a prossima eclissi annulare in 2046.

L'eclissi solare "anellu di focu" avarà durazioni variate, da 1 à 5 minuti, secondu u locu di l'osservazione. Cumincerà in Oregon à circa 9:13 am PDT è cuncludi in Texas versu 12:03 pm CDT. Più di 6.5 milioni di persone in i Stati Uniti anu l'uppurtunità di assistisce direttamente à l'eclissi, è da 68 à 70 milioni supplementari seranu à una distanza di vista di 200 milla.

Per vede l'eclissi in modu sicuru, hè cruciale di utilizà vetri certificati per l'eclissi solare chì rispettanu a norma ISO 12312-2. Questi vetru furnisce a prutezzione necessaria per l'ochji, cum'è fighjendu direttamente à u sole durante una eclissi pò causà ferite oculare severa. I binoculi, l'occhiali di sole è e camere senza filtri solari ùn anu micca esse usatu per vede l'eclissi, perchè ùn furnisce micca una prutezzione adatta.

Per quelli chì ùn puderanu osservà l'eclissi in persona, a NASA trasmetterà in diretta l'avvenimentu u 14 d'ottobre da 11:30 am à 1:15 pm EDT in NASA TV, u situ web di l'agenzia, è diverse piattaforme di e social media. A prossima eclissi solare, una eclissi solare tutale, hè prevista l'8 d'aprile di u 2024.

Fonti:

- NASA - nasa.gov

- ABC News - abcnews.go.com