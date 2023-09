U Novu Prughjettu hà per scopu di sfruttà l'idrogenu da e rocce per l'energia pulita

Un novu prughjettu di trè anni finanziatu da a Fundazione Grantham per a Prutezzione di l'Ambiente hè in corso à CU Boulder per spiegà a pussibilità di sfruttà l'idrogenu da e rocce per furnisce energia pulita in u mondu sanu. U prughjettu hà u scopu di investigà a pruduzzione di l'idrogenu "geologicu", chì hè furmatu quandu l'acqua si mischia cù minerali ricchi di ferru in u fondu di a crosta terrestre.

L'idrogenu geologicu hà u putenziale di diventà una risorsa preziosa per l'energia sustenibile, postu chì ùn emette micca gasi di serra quandu hè brusgiatu, cù l'acqua hè u solu subproduttu. U scopu primariu di u prugettu hè di determinà se questi dipositi di l'idrogenu ponu esse purtati in modu sicuru à a superficia in quantità sufficienti per risponde à e richieste energetiche globale.

U gruppu di ricerca, custituitu di sperti di CU Boulder, Columbia University, Montana State University, l'Università di Southampton, è a cumpagnia di start-up Eden GeoPower, farà esperimenti sia in u laboratoriu sia in a terra per stimulà a Terra per pruduce più idrogenu. L'obiettivu hè di riplicà u sistema naturali di u subsurface u più vicinu pussibule.

A dumanda di l'idrogenu hè in crescita, spinghjendu i scientisti à scopre fonti alternative oltre i metudi tradiziunali. Ricerche recenti suggerenu chì ci ponu esse abbundanti dipositi di l'idrogenu geologicu oculatu sottu terra, capaci di risponde à i bisogni di carburante liquidu di l'umanità per seculi.

U prugettu implicarà a perforazione di fori è injecting acqua in formazioni di roccia ricca di ferru per inizià reazzione chimica è pruduce più idrogenu. E misure seranu ancu pigliate per impedisce à i batteri di cunsumà u gasu novu generatu.

Sottu a dirigenza di u duttore Alexis Templeton, un espertu in u studiu di l'ambienti sotterranei, a squadra di ricerca monitorarà attentamente u prucessu per assicurà chì ùn ci hè micca cunsequenze ambientali impreviste. L'obiettivu hè di determinà se l'idrogenu geologicu hè una fonte viable è sustenibile di energia pulita chì pò esse pruduciutu continuamente in modu ecologicamente rispunsevule.

Stu prughjettu si allinea cù a visione di u Dipartimentu di Scienze Geologiche di CU Boulder per aduprà in modu rispunsevule e risorse naturali di a Terra è cuntribuisce à un futuru di energia sustenibile per e generazioni à vene.

