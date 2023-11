I paleontologi in Sudafrica anu fattu una scuperta stupente in u campu di l'evoluzione umana. Recentemente anu scupertu u più anticu situ di sepultura mai scupertu, sfidendu e credenze di longu tempu nantu à e capacità di i nostri antichi antenati. Cunducendu da u famosu paleoantropolu Lee Berger, una squadra di circadori hà fattu a scuperta rimarchevule in u Cradle of Humankind, un patrimoniu mundiale di l'UNESCO vicinu à Johannesburg.

U situ di sepultura cuntene i resti di l'Homo naledi, una spezia di u cervellu chjucu chì si crede incapace di cumpurtamentu cumplessu. Nanzu, in generale, era cridutu chì l'attività cumplessu, cum'è intarrà i morti, era pussibule solu cù u sviluppu di cervelli più grande. Tuttavia, questi antichi interramenti, risalenti à almenu 200,000 100,000 aC, precedanu ogni evidenza cunnisciuta di sepultura di Homo sapiens da almenu XNUMX XNUMX anni.

A scuperta sfida a nostra cunniscenza di l'evoluzione umana suggerendu chì e pratiche mortuarie ùn sò micca limitate à Homo sapiens o spezie cù grandi dimensioni di u cervellu. Homo naledi, cù un cervellu di a taglia di l'aranciu, prova chì a nostra strada evolutiva ùn era micca una progressione lineale. Questa spezia primitiva, chì stava à 1.5 metri d'altezza, avia dita è dita curve, mani mani di arnesi, è pedi perfettamente adattati per caminari.

U situ di sepultura, situatu in u sistema di caverna "Rising Star", offre più evidenza di u cumplessu cumpurtamentu emutivu è cognitivu manifestatu da Homo naledi. I buchi scavati deliberatamente sò stati trovati, chì suggerenu chì i corpi sò stati intarrati intenzionalmente. Almenu cinque individui sò stati scuperti in questi intermenti di forma ovale.

In più di u situ di sepultura, incisioni chì s'assumiglia à forme geometriche sò state truvate nantu à a superficia liscia di un pilastru di caverna vicinu. Questi marcati indicanu chì l'Homo naledi pò esse impegnatu in pratiche simboliche, sfidendu l'idea chì l'omu eranu i creatori di tali cumpurtamenti.

Questa scuperta rivoluzionaria da Berger è a so squadra altera a nostra cunniscenza di l'evoluzione umana. Suggerisce chì e pratiche funerarie, a creazione di significati, è ancu l'arti anu una storia più intricata è micca umana di ciò chì si crede. I scuperti anu ricevutu elogi è anticipazioni da a cumunità scientifica è senza dubbitu rivoluzionaranu a nostra cunniscenza di i nostri antichi antenati.

S & P

Q: Chì hè u significatu di a scuperta?

A: A scuperta di u più anticu situ di sepultura sfida e credenze precedenti nantu à e capacità di i nostri antichi antenati è furnisce una visione di i cumpurtamenti cumplessi di l'Homo naledi.

Q: Quanti anni sò i funerali ?

A: I funerali datanu di almenu 200,000 XNUMX aC, chì facenu i più antichi interramenti cunnisciuti in u record di l'omini.

Q: Chì spezie sò stati truvati i resti ?

A: I resti appartenenu à l'Homo naledi, una spezia à l'intersezzione trà i scimi è l'omu mudernu, cunnisciuta per a so piccula dimensione di u cervellu è e caratteristiche fisiche uniche.

Q: I risultati suggerenu chì l'omu ùn anu micca inventatu pratichi simbolichi?

A: Iè, a scuperta sfida l'idea chì l'umani eranu i creatori esclusivi di pratiche simboliche, cum'è Homo naledi mostrava evidenza di tali cumpurtamenti.

Q: Cumu sta scuperta hà da impattu a nostra capiscitura di l'evoluzione umana?

A: I scuperti rivoluzionaranu a nostra cunniscenza di l'evoluzione umana dimustrendu chì l'attività cumplesse, cum'è e pratiche funerali, anu una storia più intricata è micca umana.