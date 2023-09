Un fenomenu recente chjamatu "butu di riscaldamentu" hà attiratu l'attenzione à i Stati Uniti cintrali. Mentre a temperatura media glubale hè stata in crescita constantemente per via di u cambiamentu climaticu, sta regione particulare ùn hà micca sperimentatu u listessu livellu di riscaldamentu da a mità di u XXu seculu. Tuttavia, i scientisti anu truvatu chì sta anomalia ùn pò esse micca u risultatu di u cambiamentu climaticu chì salta u centru di i Stati Uniti, ma piuttostu una cumminazione cumplessa di fatturi.

Una teoria suggerisce chì l'aerosols in l'atmosfera di u centru di i Stati Uniti riflette una parte di l'energia di u sole in u spaziu, rinfrescendu cusì a regione. Una altra pussibilità hè chì a terra agricula in a zona, cù i so sistemi di irrigazione, agisce cum'è un cooler evaporativu naturali. L'aumentu di a precipitazione osservata in a regione in l'ultimi dui decennii in paragunà à l'anni precedenti sustene ancu sta tiuria. L'acqua supplementu nantu à u paisaghju agisce cum'è un cooler evaporativu, purtendu à temperature più bassu.

Mentre a temperatura glubale hà aumentatu in media, hè impurtante ricunnosce a variabilità naturale in u sistema climaticu di a Terra. Certi spazii ponu sperimentà tassi di riscaldamentu più veloce o più lento ca l'altri. Inoltre, i fatturi naturali, cum'è i sistemi di bassa pressione è e cundizioni atmosferiche, cuntribuiscenu à a persistenza di u foru di riscaldamentu. Questi fattori portanu à una crescita di a nuvola, a precipitazione è a temperatura più fresche, agiscenu cum'è un tampone contr'à u calore estremu.

L'urighjini di u pirtusu di riscaldamentu pò esse tracciatu à i cambiamenti in a temperatura di a superficia di l'Oceanu Pacificu tropicale, chì sò influinzati da a variabilità naturale è u riscaldamentu glubale. Questi cambiamenti in a temperatura di l'oceanu affettanu a circulazione atmosferica nantu à i Stati Uniti, risultatu in mudelli climatichi più freschi è umidi in i parti orientali di u paese.

Malgradu u statu attuale di u pirtusu di riscaldamentu, hè previstu di diminuisce in u futuru. I mudelli climatichi suggerenu chì i Stati Uniti cintrali eventualmente sperimentà l'onde di calore più frequenti è intense, anche se à un ritmu più lento cumparatu cù altre regioni. Versu 2040 o 2050, e temperature estremi simili à quelli sperimentati durante l'era di u Dust Bowl pò esse più prubabile.

L'esistenza di u pirtusu di riscaldamentu mette in risaltu a cumplessità di i cambiamenti climatichi regiunali in u cuntestu più grande di u riscaldamentu glubale. Serve cum'è un ricordu chì micca ogni ghjornu hè più caldu, è a variabilità naturali ghjoca un rolu in a furmazione di mudelli climatichi lucali. Mentre chì i Stati Uniti cintrali ponu gode temporaneamente di temperature più fresche, hè cruciale di ricunnosce chì a tendenza generale di u riscaldamentu glubale cuntinueghja è eventualmente hà un impattu più prufondu in a regione.

