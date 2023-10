Una nova ricerca realizata da l'Università Northwestern hà revelatu chì a luna hè in realtà 40 milioni d'anni più vechja di ciò chì si crede. Stu scupertu rivoluzionariu hè basatu annantu à una analisi di cristalli di zircone truvati in campioni di roccia lunare purtati da a missione Apollo 17 in dicembre di u 1972. U studiu, publicatu in a rivista Geochemical Perspectives Letters, sfida a teoria esistente di a furmazione di a luna è furnisce una visione fresca. in a prima storia di u nostru sistema solare.

L'ipotesi prevalenti suggerisce chì a luna s'hè furmatu com'è u risultatu d'un impattu colossale trà un ughjettu di a dimensione di Marte è a Terra ghjovana. Stu avvenimentu cataclismicu hè accadutu intornu à 4.425 miliardi d'anni fà, secondu stimi previ. Tuttavia, a nova analisi di i cristalli di zircone indica chì a nascita di a luna hè accaduta circa 40 milioni d'anni prima, circa 4.46 miliardi d'anni fà. Sta rivelazione significa un cambiamentu significativu in a nostra cunniscenza di l'origine di a luna.

U zircone, un minerale cumuni chì si trova in a crosta di a Terra, hà ghjucatu un rolu cruciale in questa scuperta. Esaminendu l'età di i cristalli di zircone da campioni lunari è terrestri, i scientisti anu pussutu determinà l'età di a luna cun più precisione. L'usu di a tomografia di sonda atomica in a facilità di l'Università Northwestern hà furnitu un esame detallatu di a struttura atomica di u zircone, chì permette à i circadori di cuntà u nùmeru d'atomi chì anu subitu una decadenza radiuattiva. Questu furnia infurmazione preziosa nantu à l'età di i cristalli.

L'autore principale di u studiu, Jennika Greer di l'Università di Glasgow, hà spiegatu chì i cristalli di zircone truvati nantu à a superficia di a luna duveranu esse furmatu dopu chì l'oceanu di magma lunare s'era rinfriscatu. A prisenza di sti cristalli indica l'età minima pussibule di a luna. Dating i cristalli più antichi in i campioni lunari, i scientisti anu pussutu stabilisce chì a luna hà almenu 4.46 miliardi d'anni.

U significatu di sta ricerca si estende oltre a mera curiosità. A capiscenu l'età di a luna è a furmazione furnisce insights preziosi nantu à a storia di u nostru sistema solare è u nostru postu in l'universu. L'influenza gravitazionale di a luna stabilizza l'assi di rotazione di a Terra, dà origine à fenomeni cum'è e maree è u ghjornu di 24 ore. Senza a luna, a vita nantu à a Terra seria assai diversa. Questa nova cunniscenza di l'età di a luna cuntribuisce à u scopu più largu di capiscenu l'equilibriu delicatu è l'interconnettività di u nostru sistema naturale.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Quanti anni hà a luna ?

A: Basatu nantu à ricerche recenti, si crede chì a luna hà apprussimatamente 4.46 miliardi d'anni, facendu 40 milioni d'anni più vechja di ciò chì si pensava prima.

Q: Chì hà purtatu i scientifichi à cuncludi chì a luna hè più vechja ?

A: I scientisti anu realizatu un analisi di i cristalli di zircone truvati in campioni di roccia lunare. Esaminendu e strutture atomiche di sti cristalli utilizendu a tomografia di sonda atomica, i circadori anu pussutu determinà l'età di a luna cù più precisione.

Q: Perchè l'età di a luna hè impurtante?

A: Capisce l'età di a luna aiuta i scientisti à riunisce l'enigma di u primu sistema solare è à capisce l'impattu chì hà avutu nantu à a furmazione di a Terra. Inoltre, l'influenza gravitazionale di a luna ghjoca un rolu cruciale in a stabilizazione di l'assi di rotazione di a Terra è affettendu fenomeni cum'è e maree.

Q: Cumu i cristalli di zircone cuntribuiscenu à a determinazione di l'età di a luna?

A: I cristalli di zircone, truvati in a Terra è in a luna, permettenu à i scientisti di utilizà metudi di datazione radiuattiva per determinà a so età. Analizendu u nùmeru di atomi chì anu subitu a decadenza radiuattiva, i circadori puderanu stabilisce l'età minima di a luna.