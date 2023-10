Tempeste solare: una minaccia per a tecnulugia muderna è l'infrastruttura

I scientisti anu recentemente fattu una scuperta significativa in quantu à l'impattu di e timpeste solari in u nostru pianeta. Analizendu l'anelli di l'arburi antichi truvati in l'Alpi francesi, anu identificatu un piccu massivu in i livelli di radiocarbonu chì hè accadutu 14,300 XNUMX anni fà. Stu piccu hè statu causatu da a più grande tempesta solare mai identificata.

Mentre chì una tempesta solare chì succede oghje avaristi cunsiquenzi catastròfichi per a nostra sucietà tecnologica muderna, hè cruciale per capiscenu sti timpeste per a prutezzione di a nostra cumunicazione globale è infrastruttura energetica in u futuru. I risultati potenziali di una tempesta solare includenu l'eliminazione di i sistemi di telecomunicazioni è di satelliti, blackouts massivi in ​​e reti elettriche, è u costu di miliardi di lire.

A ricerca di cullaburazione, publicata in a Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, mette in luce u cumpurtamentu estremu di u Sole è i risichi chì pone à u nostru pianeta. A squadra di circadori di diverse istituzioni hà misuratu i livelli di radiocarbonu in l'arburi antichi situati vicinu à a riva di u fiumu Drouzet in l'Alpi meridionale francese.

Analizendu l'anelli di l'arburu individuali, anu truvatu un spike senza precedente in i livelli di radiocarbonu precisamente 14,300 XNUMX anni fà. Paragunendu stu piccu cù e misurazioni di berilliu in i nuclei di ghiaccio di Groenlandia, i circadori prupone chì una tempesta solare massiva hà causatu u piccu. Sta tempesta averia espulsa grandi volumi di particeddi energetichi in l'atmosfera di a Terra.

Capisce l'impattu di e timpeste solari hè cruciale per prutege megliu a nostra infrastruttura di cumunicazione globale è energia. Studiendu l'occurrenze passate di e timpeste solari, i scientisti ponu anticipà è sviluppà misure per mitigà u dannu potenziale causatu da l'avvenimenti futuri.

Fonte: Ùn furnita.