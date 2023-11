U mondu alienu di WASP-17 b: Scopre nuvole di quartz straordinaria

In u vastu regnu di l'esoplaneti, WASP-17 b si distingue cum'è un mondu veramente alienu. Scupertu in u 2009 è situatu à circa 1320 anni-luce di distanza da a Terra, stu giganti di gasu detene alcune caratteristiche notevuli chì u differenzianu da u nostru sistema solare familiar. Cù una dimensione 1.9 volte quella di Jupiter è una massa solu 0.78 volte quella di Jupiter, WASP-17 b hè cunsideratu unu di i pianeti cunnisciuti più "puffiest".

Ciò chì veramente distingue WASP-17 b hè a so vicinanza à a so stella parentale è a so classificazione risultante cum'è un "Jupiter caldu". Cumpiendu una orbita in solu 3.7 ghjorni di a Terra, WASP-17 b reside periculosamente vicinu à a so stella. Questa vicinanza ùn porta micca solu à una radiazione intensa, ma ancu face chì u pianeta sia chjusu in modu di marea, cù un latu sempre di fronte à a stella è l'altru sempre puntatu versu u spaziu.

In u risultatu di a vicinanza di u pianeta à a so stella, a so temperatura s'alza à circa 1550 Kelvin o circa 1280 gradi Celsius da u so ghjornu. Queste tampiratura pò esse micca cusì estremu cum'è certi altri exoplanets, cum'è WASP-76 b, induve a temperatura di a superficia pò ghjunghje sin'à 2400 gradi Celsius scorching, ma ancu dà origine à fenomeni straordinarii.

U telescopiu spaziale James Webb (JWST), u telescopiu spaziale più avanzatu mai lanciatu, hà recentemente fattu una scuperta rivoluzionaria intornu à WASP-17 b. Utilizendu u so Strumentu Mid-Infrared (IRI), u JWST hà rilevatu particelle di silice pura (SiO2), o quartz, in l'atmosfera di l'exoplanet. Questa hè a prima volta chì u quartz hè statu osservatu intornu à qualsiasi exoplaneta.

L'osservazioni precedenti di l'atmosfera di l'exoplanet anu revelatu silicati ricchi di magnesiu, cum'è l'olivina è u piroxenu, ma u quartz puru ùn era micca statu detecatu finu à avà. I scuperti suggerenu chì u quartz osservatu in l'atmosfera di WASP-17 b pò esse i blocchi di custruzzione per i grani più grossi di silicati truvati in esopianeti più freschi è nani marroni.

Esaminà a cumpusizioni di i nuvuli exoplanet hè cruciale per capiscenu e cundizioni generali è i prucessi di furmazione. A prisenza di quartz in l'atmosfera indica l'inventariu di l'ambiente di diversi materiali è offre insights in quantu formanu u pianeta.

Mentre chì ci hè ancu assai per scopre nantu à i nuvuli di quartz nantu à WASP-17 b, i scientisti suspettanu ch'elli esistinu principarmenti longu a linea di terminazione, u cunfini trà i lati di ghjornu è di notte di u pianeta. A quantità esatta di quartz resta incerta, ma hè chjaru chì WASP-17 b cuntinueghja à sorprenderci cù e so caratteristiche d'altru mondu.

FAQ

Chì rende WASP-17 b un esopianeta alienu ?

WASP-17 b hè cunsideratu un exoplanet alienu per via di e so caratteristiche significativamente diverse in paragunà à i pianeti in u nostru sistema sulari. Hè un gigante di gasu chì hè assai più grande di Jupiter ma hà menu massa, facendu eccezziunale "puffy". Inoltre, a so vicinanza vicinu à a so stella parentale è a rotazione chjusa di marea cuntribuiscenu à a so natura straniera.

Chì ghjè u significatu di scopre i nuvuli di quartz intornu à WASP-17 b?

A rilevazione di nuvole di quartz in l'atmosfera di WASP-17 b hè significativa perchè furnisce una visione di e cundizioni generali di u pianeta è cumu si scontranu diversi materiali per furmà u so ambiente. Sta scuperta aiuta i scientisti à capisce megliu l'exoplanets è i so prucessi di furmazione.

Cumu u telescopiu spaziale James Webb hà fattu sta scuperta ?

U Telescopiu Spaziale James Webb hà osservatu WASP-17 b per una decina d'ore cù u so Strumentu Infrared Mid-Infrared (IRI). En mesurant l'effet que le passage à travers l'atmosphère de l'exoplanète avait sur la lumière des étoiles, le télescope a identifié un signal unique qui ne pouvait être expliqué que par la présence de nuages ​​de quartz dans l'atmosphère.

Perchè a vicinanza di WASP-17 b à a so stella hè significativa?

A vicinanza di WASP-17 b à a so stella si traduce in una radiazione intensa è temperature estreme in u so latu ghjornu. Sti cundizioni dannu a nascita di fenomeni straordinarii è cuntribuiscenu à a natura straniera di l'exoplaneta. Capisce l'effetti di a vicinanza stellare aiuta i scientisti à capisce a diversità di i sistemi exoplanetari.