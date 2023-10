Insights in l'orbite è e cumpusizioni di i pianeti nani revelati da u telescopiu spaziale James Webb

Un studiu recente guidatu da una squadra internaziunale di astronomi hà utilizatu u telescopiu spaziale James Webb (JWST) per osservà è studià trè pianeti nani in u Cinturinu di Kuiper: Sedna, Gonggong è Quaoar. L'osservazioni sò state realizate utilizendu u Spettrometru Infrarossu Vicinu di Webb (NIRSpec) è anu furnitu novi insights in l'orbite è e cumpusizioni di questi oggetti distanti.

U Cinturinu di Kuiper hè una regione à a riva di u nostru sistema solare populata da oggetti. Hè statu una surgente di scuperte scientifiche è hà ghjucatu un rolu cruciale in a capiscitura di a storia di u nostru sistema sulari. A dispusizione di Kuiper Belt Objects (KBOs), cunnisciuti ancu cum'è Trans-Neptunian Objects (TNOs), furnisce infurmazioni preziose nantu à i currenti gravitazionali chì anu furmatu u sistema solare è suggerenu una storia dinamica di migrazioni planetarie.

U studiu, guidatu da Joshua Emery da l'Università di l'Arizona di u Nordu, hà revelatu chì i trè pianeti nani in u Cinturinu di Kuiper mostranu cumpusizioni interessanti è caratteristiche orbitali. L'osservazioni anu dimustratu a prisenza di l'idrocarburi ligeri è di e molécule organiche cumplessi chì si credenu esse u risultatu di l'irradiazione di metanu.

I travaglii precedenti suggerenu chì questi pianeti nani puderanu avè ghiacci volatili nantu à a so superficia simili à altri corpi Trans-Neptuniani cum'è Plutone è Eris. In ogni casu, l'orbite distinte di Sedna, Gonggong è Quaoar anu suscitatu dumande nantu à a prisenza di sti volatili per via di i diversi regimi di temperatura è di l'ambienti di irradiazione chì sperimentanu.

Utilizendu l'instrumentu NIRSpec di Webb, a squadra hà osservatu tutti i trè pianeti nani in u spettru infrarossu vicinu. I spettri risultanti dimustranu una abbundanza di etanu (C2H6) nantu à tutti i trè corpi, cù Sedna chì mostra i più alti livelli. L'acetilene (C2H2) è l'etilene (C2H4) sò stati rilevati ancu nantu à Sedna. Queste molécule sò prudutti di irradiazione diretta di metanu. I diffirenzii in l'abbundanza di sti molécule sò attribuiti à e variazioni in l'ambienti di temperatura è irradiazione sperimentati da i pianeti nani.

Queste novi intuizioni furnite da l'osservazioni JWST cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di u Cinturinu di Kuiper è a dinamica di u sistema solare esternu. Studiendu a cumpusizioni è l'orbite di sti ogetti distanti, i scientisti ponu cuntinuà à scopre a ricca storia è l'evoluzione di u nostru quartieru cosmicu.

Definizione:

- Kuiper Belt: Una regione à a riva di u nostru sistema solare oltre l'orbita di Nettunu custituita da innumerevoli oggetti ghiacciati.

- Oggetti Trans-Neptuniani (TNO): Oggetti chì orbitanu oltre l'orbita di Nettunu in i bordi esterni di u sistema solare.

- James Webb Space Telescope (JWST): Un telescopiu spaziale lanciatu da a NASA chì hè pensatu per osservà l'universu in luce infrared.

- Spettrometru vicinu à l'infrared (NIRSpec): Un strumentu nantu à u JWST chì misura l'intensità di a luce in a gamma infrared vicinu.

- Pianeti nani: corpi celesti chì orbitanu u sole, ùn sò micca lune, è anu una forma quasi sferica, ma ùn anu micca sbulicatu e so orbite da altri detriti.

- Irradiazione di metanu: U prucessu in u quale e molécule di metanu sò esposti à a radiazione, chì devendenu à a furmazione di altre molécule.

Fonti:

- Emery, JP et al. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong è Quaoar" (Icarus)

- NASA - James Webb Space Telescope Mission