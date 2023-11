Esplorando i mondi diversi oltre: Hubble rivela un esopianeta di dimensioni rocciose

Una scuperta recente da a NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hà svelatu un picculu esoplaneta rocciosu chjamatu LTT 1445Ac, situatu in a custellazione Eridanus, à circa 22 anni luce da a Terra. Ciò chì distingue sta scuperta hè a verificazione recente di a dimensione di u pianeta utilizendu u Telescopiu Spaziale Hubble, chì presenta à i circadori insights preziosi nantu à e caratteristiche di stu mondu distanti.

Mentre TESS hà stabilitu e basi per identificà LTT 1445Ac in 2022, a so risoluzione ottica era insufficiente per determinà accuratamente u diametru di u pianeta. Per superà sta limitazione, una squadra di astronomi hà vultatu à u telescopiu Hubble per una misurazione più precisa. I so scuperti, accettati recentemente in The Astronomical Journal, stendenu una nova luce nantu à e proprietà fisiche di stu exoplanet.

Analizendu e dati raccolti da u Telescopiu Hubble, a squadra hà determinatu chì LTT 1445Ac hà un diametru 1.07 volte quellu di a Terra. Questu cunfirma a so cumpusizioni rocciosa è suggerisce cundizioni di gravità simili à u nostru pianeta di casa. Tuttavia, hè quì chì finiscinu e similitudini. A temperatura di a superficia scottante di LTT 1445Ac, righjunghjendu 500 ° F (260 ° C), sguassate ogni speranza chì sia un ambiente adattatu per a vita cum'è a cunnisciuta.

L'autore principale Emily Pass, un astronomu da u Centru per l'Astrofisica | Harvard & Smithsonian, spressu eccitazione annantu à u putenziale di più esplorazione. Cumminendu l'analisi spettroscopica sia da Hubble sia da u telescopiu spaziale James Webb, i scientisti puderanu approfondisce l'atmosfera di pianeti in transitu cum'è LTT 1445Ac. Queste osservazioni future migliurà a nostra cunniscenza di a diversa gamma di esopianeti in orbita di stelle distanti.

Evidenziando l'impurtanza di sta scuperta, Pass aghjusta: "A nostra misurazione hè impurtante perchè ci dice chì questu hè prubabilmente un pianeta terrestre assai vicinu. Aspittemu l'osservazioni di seguitu chì ci permettenu di capisce megliu a diversità di pianeti intornu à altre stelle ".

Mentre u telescopiu spaziale Webb cuntinueghja à svelà novi scuperte, a ricerca di esopianeti abitabili resta un scopu cruciale per l'astronomia americana in a prossima dicada. Cù i sforzi cumminati di telescopi spaziali cum'è Hubble, Webb è u futuru Osservatoriu di i Mondi Habitabili, l'umanità hè più vicinu à sbloccare i misteri di mondi distanti oltre u nostru sistema solare.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè un exoplaneta ?

Un exoplaneta si riferisce à qualsiasi pianeta situatu fora di u nostru sistema solare chì orbita una stella altru ch'è u Sole.

2. Chì hè u scopu di i telescopi TESS è Hubble in a ricerca di l'exoplanet ?

U Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hè statu cuncepitu per localizà esopianeti osservendu l'attenuazione temporale di stelle causata da i pianeti chì passanu davanti à elli. U Telescopiu Spaziale Hubble, invece, hè utilizatu per studià e proprietà è e caratteristiche di l'exoplanets, chì furnisce infurmazioni impurtanti nantu à e so dimensioni, atmosfere è altri dettagli cruciali.

3. Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb (JWST) ?

U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hè u successore assai anticipatu di a NASA à u Telescopiu Spaziale Hubble. Hè previstu di lancià à a fine di u 2021 è osservà principalmente l'universu in u spettru infrarossu, furnisce capacità senza precedente per studià l'atmosfera di l'exoplanets è l'universu iniziale.