L'Impattu Lasting of Whaling: Perdita Genetica in Populazioni Balena

Un novu studiu revela chì a diversità genetica di e balene, in particulare e balene blu è bobba, hè stata ridutta significativamente per via di l'effetti devastanti di a caccia cummerciale in u XXu seculu. A squadra di ricerca internaziunale hà scupertu questu analizendu l'osse di balene ben conservate chì datanu più di 20 anni, truvate vicinu à stazioni di caccia di balene abbandunate in l'Isula Georgia di u Sud in l'Oceanu Atlanticu Sud.

U studiu cuncintrau nantu à trè spezie: balena blu, pinna è megabba. I scuperti indicanu chì e balene blu è humpback anu persu lignaggi di DNA materni interi. I lignaghji materni sò impurtanti postu chì portanu ricordi culturali, cum'è a cunniscenza di i lochi d'alimentazione è di ripruduzzione, chì sò trasmessi da una generazione à l'altru. Perde un lignamentu maternu significa perde una cunniscenza preziosa.

Duranti u 20u seculu, cum'è a pupulazione di balene diminuì in u mondu, i balenieri anu vultatu a so attenzione à l'emisferu miridiunali, risultatu in a morte di più di 2 milioni di balene solu in a regione. L'Isula di Georgia di u Sud, situata à circa 1,300 175,000 chilometri à l'est di l'Isule Falkland, era unu di i lochi induve sò state stallate stazioni di caccia à a balena. Circa XNUMX XNUMX balene sò stati ammazzati vicinu à l'isula durante stu periodu.

Mentre chì alcune pupulazioni di baleni in l'Atlanticu Sud mostranu segni di ricuperazione, fermanu assai sottu à u so numeru stimatu prima di a caccia à a balena. I ritmi riproduttivi lenti di e balene grandi, cumpresi i baleni turchini è a bobba, cuntribuiscenu ancu à i so bassi numeri attuali. Queste balene iconiche sò sempre raramente vedute in certi abitati, chì indicanu una pussibuli estirpazione o estinzione lucale di pupulazioni.

U studiu furnisce un ottimisimu prudente in quantu à a ricuperazione generale di i rorquali turchini, à bossu è di baleni in l'Atlanticu Sud per via di a so diversità genetica relativamente alta. Tuttavia, i lignaggi di DNA materni in i baleni turchini è humpbacks sò stati persi. Ancu s'è a maiò parte di e balene vive oghje sò discendenti di quelli chì anu sopravvissutu à l'era di a caccia di balene, certi sopravviventi da quellu tempu pò esse sempre. Siccomu sti baleni ponu vive per 90 anni o più, ci hè un sensu d'urgenza per documentà a so infurmazione genetica prima ch'ella sia persa per sempre.

Capisce a storia genetica di e pupulazioni di balene hè cruciale per informà i sforzi di cunservazione è prutegge ciò chì resta. I scientisti anu u scopu di amparà da u passatu per mitigà più perdite in u futuru. A ricerca realizata nantu à l'Isula Georgia di u Sud offre una opportunità unica per priservà a storia genetica di i baleni indefinitu, ma l'aumentu di a temperatura per u cambiamentu climaticu pò minaccia a preservazione di l'ADN in l'osse.

Facendu luce nantu à l'impattu di a caccia cummerciale, stu studiu enfatiza a necessità di sforzi cuntinuati per prutege è cunservà e populazioni di balene. A preservazione di l'eredità genetica di sti magnifichi criaturi hè di primura impurtanza, postu chì permette una megliu comprensione di u statu passatu, presente è futuru di e balene in i nostri oceani.

Fonte: Journal of Heredity