U Cyclical Greening di u Sahara: Insights in Climate and Animal Dispersion

I scientisti di u clima anu scupertu pocu tempu chì u desertu di u Sahara hè sottumessu à intervalli periodichi di greening, induve vasti spazii di vegetazione copre u paisaghju tipicamente aridu. Sti fasi verdi sò apprussimatamente ogni 21,000 XNUMX anni è sò carattarizati da a proliferazione di fiumi, laghi è animali dipendente di l'acqua. L'Università di Helsinki è l'Università di Bristol guidanu a ricerca, chì hè stata publicata in a rivista Nature Communications.

U studiu si cuncentra nantu à l'investigazione di e fasi umide sperimentate da u Sahara, cù l'inverdimentu più recente accadutu trà 5,000 15,000 è XNUMX XNUMX anni fà. Sviluppendu un novu mudellu climaticu cuncepitu per simulà i periodi umidi di l'Africa di u Nordu, i circadori anu pussutu mette in luce e cause è u timing di questi avvenimenti.

I cambiamenti in u clima di u Sàhara sò attribuiti à e cundizioni orbitali cambianti di a Terra, in particulare l'oscillazione nantu à u so assi. Stu wobble affetta e diffirenzii di staggione in a distribuzione di l'energia solare è l'intensità di fenomeni cum'è u monsonu africanu. I mudelli climatichi precedenti ùn anu micca capitu cumplettamente l'estensione di i periodi umidi. In ogni casu, u novu mudellu sviluppatu da a squadra di ricerca furnisce una megliu comprensione di e cundizioni umidi in u Sahara.

U mudellu revela chì i periodi umidi di l'Africa di u Nordu sò accaduti quasi ogni 21,000 anni in l'ultimi 800,000 anni. L'estate più calde in l'Emisferu Nordu intensificanu a forza di u sistema di Monsoni di l'Africa Occidentale, risultatu in una precipitazione aumentata in u Sahara. Questu, à u turnu, prumove a crescita di a vegetazione di savana in tutta a regione. Duranti l'età di ghiaccio, l'inverdimentu ùn accade micca cum'è e latitudini elevate sò cuparti di ghiaccio, rinfrescendu l'atmosfera è suppressione i monsoni.

Capisce u statu vegetativu di u Sahara ùn hè micca solu intrigante, ma ancu significativu per seguità u muvimentu di l'animali in è fora di a regione. U Sahara agisce cum'è una porta di cuntrollu di a dispersione di e spezie trà u Nordu è l'Africa Sub-Sahariana è in u cuntinente è fora. L'alternanza trà e fasi umidi è aride hà ghjucatu un rolu cruciale in l'evoluzione è a dispersione di e spezie in Africa.

Modelendu cù successu i periodi umidi di l'Africa di u Nordu, i circadori ponu acquistà megliu insights in distribuzioni umani è l'evoluzione di u nostru genus in Africa.

