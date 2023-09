Induve va l'infurmazione quandu cade in un bucu neru?

Sicondu a Relatività Generale d'Einstein, tuttu ciò chì attraversa l'orizzonte di l'eventi di un pirtusu neru hè andatu per sempre. Aghjunghje a massa, a carica è u momentu angulare di u pirtusu neru, ma ùn pò micca scappà. Tuttavia, a nostra cunniscenza di a fisica quantistica ci dice chì ci hè più da cunsiderà. I buchi neri ùn sò micca statici, ma s'evaporanu cù u tempu, emettendu a radiazione Hawking. Questu suscita a quistione di ciò chì succede à l'infurmazioni chì sò andati à furmà un pirtusu neru.

Quandu i fisici parranu di l'infurmazioni, ùn sò micca solu riferite à stringhe di lettere o numeri. Puderà ancu include stati quantum, stati intricati, signali chì impone a causalità, è misure di entropia fisica. L'entropia misura u nùmeru di dispusizioni pussibuli di un sistema quantisticu.

In u casu di un pirtusu nìuru, se l'infurmazioni cascanu, pare esse persu per sempre. Tuttavia, ci hè una pruposta chì l'infurmazione pò eventualmente emerge quandu u pirtusu neru s'evapora. Questu hè basatu annantu à l'idea chì e particelle intrecciate mantenenu una cunnessione oculta in l'orizzonte di l'eventi.

Ma u paradossu di l'infurmazioni di u bulu neru resta senza risolve. U destinu di l'infurmazioni in un pirtusu neru hè sempre un misteru. Truvà una risoluzione à stu paradossu hè unu di i più grandi sfide in a fisica.

In riassuntu, secondu a Relatività Generale, tuttu ciò chì casca in un pirtusu neru hè andatu per sempre. In ogni casu, a fisica quantistica suggerisce chì l'infurmazione pò esse sempre cunservata è codificata in a radiazione in uscita mentre u pirtusu neru s'evapora. Stu misteru micca risoltu, cunnisciutu cum'è u paradossu di l'infurmazioni di u bulu neru, resta un tema di intensa ricerca è dibattitu in u campu di a fisica.

