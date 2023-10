Un squadra internaziunale di circadori, cumpresu u prugramma di Geocronologia è Geologia di u Centro Naziunale di Investigazione nantu à l'Evoluzione Umana (CENIEH), hà fattu una scuperta eccitante in Africa orientale. In un articulu publicatu in a rivista iScience, a squadra informa di truvà i primi fossili di mammiferi di u Miocene in u Parcu Naziunale di Gorongosa in Mozambique, un situ impurtante per capiscenu l'evoluzione di l'ecosistema africanu è u so impattu nantu à u lignamentu omininu.

U studiu, guidatu da u duttore Susana Carvalho da l'Università d'Oxford, face parte di u Prughjettu Paleo-Primate Gorongosa, chì hà u scopu di prutege a biodiversità è prumove u sviluppu in a cumunità lucale. Trà i scuperti di a squadra sò i denti fossili di u periodu Miocene, chì spannò da 5 à 23 milioni d'anni fà è hà ghjucatu un rolu cruciale in l'urigine di i scimmi africani.

Inoltre, i circadori anu sappiutu determinà e date radiometriche per a furmazione geologica chjamata Mazamba, ricustruisce a paleovegetazione in a regione basata nantu à carbonati pedogenici è boschi fossili, è discrivinu diversi fossili, cumpresi vertebrati marini è invertebrati, rettili, mammiferi terrestri è boschi fossili da paleoambienti costiere. In particulare, anu scupertu una nova spezia di hyrax gigante chì pesa trà 124 è 153 kilogrammi.

Stu studiu rivoluzionariu furnisce insights preziosi in una regione africana prima inesplorata. Mark Sier, un scientist affiliatu à CENIEH è un cumpagnu Marie Sklodowska-Curie à l'Università di Utrecht, mette in risaltu l'impurtanza di a ricerca, dicendu: "Stu studiu apre una vista completamente nova nantu à una regione africana chì, finu à avà, era paleontologicamente viota". Sier hè attualmente investigatu l'influenza di i ciculi orbitali nantu à i sedimenti in l'Africa orientale cum'è parte di u so prughjettu in corso.

In generale, a scuperta di sti fossili di u Miocene in l'Africa orientale cuntribuisce à a nostra capiscitura di a storia evolutiva di a regione è mette in luce i prucessi chì anu furmatu l'ecosistema africanu è influenzatu u sviluppu di l'omini. A ricerca realizata in u Parcu Naziunale di Gorongosa mette in risaltu l'impurtanza di i studii paleontologichi per i sforzi di conservazione è l'iniziativi di sviluppu di a cumunità.

