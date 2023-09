Esplora i primi anni di l'Universu: Cosmologia Osservativa è Esperimenti Radio

Cynthia Chiang, prufissore assuciatu di fisica in l'Università McGill, hè sempre stata attirata à travaglià cù e so mani. Sta passione l'hà purtatu à u campu di a cosmulugia d'osservazione, induve ella studia l'urìgine è u sviluppu di u cosmos, cugliendu dati nantu à i primi anni di l'universu.

U viaghju di Chiang in a cosmologia di l'osservazione hà iniziatu quandu hà visitatu un laboratoriu in l'Istitutu di Tecnulugia di California durante u so prucessu di candidatura à a scola graduata. Hè stata immediatamente captivata da l'equipaggiu di vacuum è i criostati, è sapia chì vulia perseguite stu campu. Dopu avè finitu u so dutturatu, hà unitu à a squadra scientifica di u telescopiu Planck per studià u fondu di microondas cosmica (CMB). Tuttavia, Chiang vulia travaglià à custruisce u so propiu strumentu.

Mentre cuntemplò i so prossimi passi, Chiang hà passatu un annu à u Polu Sudu cum'è scienziatu invernale per u Telescopiu di u Polu Sud. Duranti u so tempu quì, s'interessò à l'onda di radiu còsmica è hà fattu a transizione da studià i microonde cosmiche à l'onda di radiu còsmica. Chiang hè avà focu annantu à a custruzzione, implementazione è operazione di strumenti chì ponu detectà i segnali radio da l'era pivotali di l'universu iniziale, in particulare l'età scura è l'alba cosmica.

L'età scura si riferisce à un tempu quandu l'universu era principalmente cumpostu di gasu d'idrogenu neutru. L'alba cosmica hè accaduta un pocu dopu quandu i primi stiddi sò stati furmati. Queste epoche sò sfida à osservà, chì esigenu i circadori per andà in locu remoti in a Terra per minimizzà l'interferenza da u restu di u cosmo.

Les instruments fabriqués à la main de Chiang visent à capturer la lumière du premier alba cosmique et de l'âge obscur avant. Attualmente, solu una squadra, chjamata EDGES, hà riportatu osservazioni potenziali da l'era di l'alba cosmica, ma i so risultati anu sempre bisognu di cunferma o refutazione da altri strumenti.

In una entrevista cù Quanta, Chiang discute e so sperienze à u Polu Sud, i specifichi di u so travagliu in a cosmologia osservativa, è l'eccitazione di risolve i misteri attraversu a ricerca scientifica.

Definizione:

Cosmologia osservativa: U studiu di l'urìgine, a struttura è l'evoluzione di l'universu per mezu di a cullizzioni è l'analisi di dati d'osservazione.

Fondo di microonde Cosmic (CMB): A radiazione reliquia da u Big Bang, chì hè aduprata per studià l'universu iniziale.

Cosmic Dark Ages: Un periodu in u primu universu quandu l'universu era principalmente cumpostu di gasu di l'idrogenu neutru, risultatu in un celu scuru senza stelle è galaxie.

Alba Cosmica: L'epica quandu i primi astri cuminciaru à furmà, marcà a fine di l'età scura. Questi primi stiddi eranu diffirenti di l'astri osservati in l'universu oghje.

Linea di 21 centimetri: Una lunghezza d'onda radiu specifica emessa da l'atomi di l'idrogenu, chì pò esse usata per studià diverse epoche in a storia di l'universu.

