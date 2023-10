Novi Insights in Rooster Self-Awareness: Beyond the Mirror Test

I Galli sò più cà solu macchine per chjappà è ova. Un studiu recente realizatu da circadori di l'Università di Bonn è Bochum, inseme cù a MSH Medical School Hamburg, suggerisce chì i galli anu a capacità di ricunnosce in un specchiu. In ogni casu, u successu di sta auto-ricunniscenza dipende di diverse cundizioni sperimentali. Questa intrigante scuperta ùn solu mette in luce nantu à e capacità cognitive di i galli, ma hà ancu implicazioni più larghe per capiscenu a cuscenza di sè in altre spezie animali. U studiu, publicatu in a rivista PLOS ONE, sfida a nostra cunniscenza convenzionale di u cumpurtamentu di u pollulu.

L'idea di fà teste specchiu nantu à i pollastri hè natu da una cullaburazione trà i scientisti è u Prof Dr Dr hc Onur Güntürkün da u Dipartimentu di Biopsicologia di l'Università Ruhr in Bochum. In a prova di marca, una marca culurata hè posta nantu à a testa di l'animali chì pò esse vistu solu in u specchiu. Se l'animali esplora l'area marcata dopu avè vistu u so riflessu, hè cunsideratu evidenza di l'autorecunniscenza. Tuttavia, micca tutti l'animali mostranu stu cumpurtamentu, chì susciteghja dumande nantu à a validità di a prova.

Circà un accostu più ecologicamente pertinente, i circadori anu decisu di integrà a prova di specchiu cù u cumpurtamentu naturali di i galli. I Galli sò cunnisciuti per emettenu chjama d'alarma quandu un predatore hè prisente, avvistendu i so cunspecie di u periculu. I circadori anu stallatu una arena di prova è prughjettanu una maghjina d'acelli rapaci nantu à un compartimentu, pruvendu se i galli emettenu chjami d'alarma in presenza di a so maghjina riflessa à fiancu à u stimulu di u predatore.

Sorprendentemente, i risultati anu dimustratu chì i galli emettenu significativamente menu chjama d'alarma quandu si confrontanu cù a so immagine specchiu cumparatu cù un cunspecificu. Questu suggerisce chì i galli puderanu esse ricunnisciuti in u specchiu è capiscenu chì l'imaghjini riflessi ùn era micca cunspecificu. Tuttavia, più ricerca hè necessaria per cunfirmà sta interpretazione è scopre spiegazioni alternative.

Stu studiu mette in discussione a cunniscenza tradiziunale di i pollastri cum'è animali solu instintivi è mette in risaltu u so potenziale per a cuscenza di sè stessu. Esaminendu u cumpurtamentu di u gallo in un cuntestu più ecologicamente pertinenti, i circadori anu furnitu insights preziosi nantu à e capacità cognitive di sti criaturi affascinanti. Questu apre novi strade per studià l'autorecunniscenza in altri animali è approfondisce a nostra cunniscenza di a cuscenza oltre l'esseri umani.

Fate frequenza:

Q: Cosa hè a prova specchiu?

A prova di u specchiu hè un metudu sperimentale cumunu utilizatu per determinà se l'animali ponu ricunnosce in un specchiu, dimustrendu a cuscenza di sè stessu. In questa prova, una marca hè appiicata à u corpu di l'animali, è a so reazione à a marca mentre osserva u so riflessu in un specchiu hè osservatu.

Q: Chì hà revelatu u studiu di gallu ?

U studiu di u gallo realizatu da i circadori in l'Università di Bonn è Bochum hà datu evidenza chì i galli ponu avè a capacità di ricunnosce in un specchiu. Tuttavia, i galli emettenu menu chjama d'alarma quandu si confrontanu cù a so immagine speculare cumparatu cù un cunspecificu, suggerendu chì più investigazioni sò necessarie per chjarificà a so auto-ricunniscenza.

Q: Perchè u studiu hè impurtante?

Stu studiu sfida a credenza cumuni chì i pollastri sò animali simplici è mette in risaltu u so potenziale per a cuscenza di sè stessu. Esplorendu u cumpurtamentu di u gallo in un cuntestu più ecologicamente pertinente, u studiu apre novi strade per capiscenu l'autorecunniscenza in l'animali è espansione a nostra cunniscenza di a cuscenza oltre l'omu.