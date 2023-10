L'impattu ecunomicu di CU Boulder in Colorado righjunghji $ 4.3 miliardi

Un novu studiu realizatu da a Divisione di Ricerca di l'Affari di a Leeds School of Business di CU Boulder hà revelatu chì l'università hà generatu un impattu ecunomicu significativu in tuttu u statu di Colorado, per un totale di $ 4.3 miliardi durante l'annu fiscale 2022-23. Questu marca un aumentu da $ 3.3 miliardi in l'annu passatu.

U studiu analizò diversi fatturi chì cuntribuiscenu à l'impattu ecunomicu di CU Boulder. L'università hà impiegatu un totale di 19,189 facultà, persunale è studenti, cù un salariu cumminatu è una spesa di prestazioni di $ 1.1 miliardi. Stu impiegu hà criatu un impattu ecunomicu direttu di $ 1.8 miliardi, chì includenu micca solu i salarii, ma ancu a spesa di l'università in beni è servizii da i venditori lucali.

Inoltre, l'impattu indirettu è induttu di CU Boulder, chì hè risultatu da a ricerca è u trasferimentu di tecnulugia, hà facilitatu a crescita di l'imprese è a creazione di l'impieghi, purtendu à un impattu tutale di $ 2.5 miliardi. Fattori cum'è l'inflazione, l'aumentu di e spese di travagliu, è a qualità di dati megliu cù e spese più detallate assignate à u Colorado anu cuntribuitu à l'impattu ecunomicu aumentatu. U statutu di CU Boulder cum'è u più grande contributore ecunomicu à l'area statistica metropolitana di Boulder dimostra ancu a so significazione per l'ecunumia lucale.

Inoltre, u studiu hà truvatu chì e spese di ricerca di CU Boulder ammontavanu à $ 643 milioni, chì risultanu in una cuntribuzione ecunomica di $ 1.2 miliardi. A spesa di i studienti è di i visitori non lucali di l'università in u statu hà righjuntu $ 777 milioni, chì includenu e spese per l'affittu, l'alimentazione, u trasportu, a cura di i zitelli, a recreazione è l'assistenza sanitaria.

A spesa diretta di CU Boulder durante l'annu fiscalu hè stata stimata à $ 700 milioni, chì includeu i costi di u budget per i prughjetti di custruzzione. In particulare, i prughjetti di rinnuvamentu di Hellems Arts and Sciences è Mary Rippon Outdoor Theatre eranu trà i più grandi prughjetti in CU Boulder.

Quandu si cunsiderà l'impattu ecunomicu generale di tutti i campus è ospedali affiliati di u sistema di l'Università di Colorado, l'impattu tutale in tuttu u statu hà righjuntu un impressionante $ 17.2 miliardi durante l'annu fiscale 2022-23, sustenendu un totale di 98,175 impieghi principalmente in Boulder, Denver. , è e zone metropolitane di Colorado Springs.

Hè impurtante di nutà chì u studiu ùn hà micca inclusu l'impattu di l'alumni, i pensionati, l'atletica, o u trasferimentu di tecnulugia. Tuttavia, sti risultati mettenu in risaltu a significativa cuntribuzione chì CU Boulder face à l'ecunumia di u statu è a qualità generale di vita.

