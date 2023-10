In un studiu recente, i circadori di l'Università di Stanford anu investigatu u rolu di i vermi di terra in i prucessi di intemperie di a terra. I vermi di terra sò cunnisciuti per a so capacità di scumpressà a materia urganica è i grani di sedimentu, facendu preziosi per u giardinaggiu è u compostu. Sicondu Adrian Wackett, un studiente di dottoratu in scienze di a terra in Stanford, i vermi di terra cunsumu graneddi di a terra è conservanu i più grandi in i so gizzards, aiutendu à a rottura di a terra è a liberazione di nutrienti.

In ogni casu, mentri i vermi di terra ponu esse benefizièvuli in ambienti cuntrullati, ponu esse una minaccia quandu sò introduttu in l'ecosistema naturali. E so attività ponu impactà i prucessi di a terra, cum'è a retenzioni di materia urganica è nutrienti, è ancu l'infiltrazione di l'acqua è e reazzioni chimichi. Inoltre, i vermi di terra cuntribuiscenu à u ciculu di l'anidride carbonica scomponendu a materia urganica è liberando diossidu di carbonu in l'atmosfera.

A squadra di ricerca hà realizatu u so studiu in a Foresta Naziunale di El Yunque in Portu Riccu, esaminendu i cambiamenti in a dimensione di sedimentu in a colonna di a terra induve i vermi di terra eranu prisenti. Anu scupertu chì e zoni cù lombrichi di terra avianu dimensioni di particelle mediane più chjuche, chì indicanu un impattu significativu nantu à a struttura di a terra. In fattu, i grani di quartz in a zona di bioturbazione di vermi eranu quasi 50% più chjuchi di quelli senza attività di vermi.

Stu studiu hè u primu à investigà a degradazione in situ di silice induva da vermi. I circadori anu stimatu chì i vermi di terra cuntribuiscenu à circa 2% di l'intemperie totale in i terreni di El Yunque. In ogni casu, questu hè cunsideratu una stima cunservativa, postu chì i vermi di terra puderanu esse un mecanismu di intemperia più sustanziale di ciò chì hà inizialmente cridutu.

A diffusione di i vermi di terra in novi territorii pò purtà à l'aumentu di i tassi di intemperia. I vermi di terra sò stati osservati infiltratu in e fureste di latitudine di u nordu chì eranu storicamente senza vermi. A squadra hà studiatu i profili di u tarrenu in Alaska, Minnesota, Finlandia è Svezia, osservendu cambiamenti in a dimensione mediana di particella in i zoni induve i vermi di terra avianu invaditu recentemente.

Mentre chì i vermi di terra individuali ponu causà picculi cambiamenti, l'effettu cumulativu di l'attività di i vermi nantu à l'intemperie di a terra hè sustanziale. Capisce l'impattu di i vermi di terra nantu à a dinamica di l'intemperie di a terra hè cruciale in a prediczione è a gestione di i prucessi di a terra in diversi ecosistemi.

