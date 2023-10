I scientisti anu fattu una scuperta scuperta dopu avè rilevatu un elementu misteriosu in l'antica lava, chì porta à e teorie chì u core di a Terra si perde. Un studiu di flussi di lava di 62 milioni di anni in l'isula di Baffin in l'Arcipelagu Articu di u Canada hà revelatu livelli inusualmente alti di eliu-3, un isotopo raru assuciatu cù u funziunamentu internu di u nostru pianeta. I risultati, publicati in a rivista Nature, anu suscitatu un intensu dibattitu trà circadori è esperti.

U squadra di ricerca, composta da geochimisti di l'Istituzione Oceanografica di Woods Hole è di l'Istitutu di Tecnulugia di California, hà cullatu letture da l'antichi flussi di lava di l'Isula di Baffin. Anu scupertu chì a massa di terra cuntene i più alti rapporti di l'helium-3, l'helium-4, è un altru isotopo mai trovu in rocce vulcaniche terrestri. Questu hà purtatu una attenzione considerableu, cum'è truvà un nivulu cusì altu di l'helium-3 in un situ non-astronomicu hè significativu.

Helium-3 hè assai raru per via di a so natura. Quandu ghjunghje à a superficia, scappa in l'atmosfera è si dissipa in u spaziu. Per quessa, se l'helium-3 hè scupertu nantu à a superficia, hè prubabile chì hè urigginatu da u core di a Terra. Questa scuperta puderia furnisce esempi fisichi di materiale di core, sfidendu l'intesa precedente chì u core di a Terra era sigillatu.

L'implicazioni di sta scuperta sò immensi. I scientisti puderanu studià u materiale di u core in modi chì prima era impussibile si pò esse stabilitu chì u materiale hè daveru sguassatu da u core. A prisenza di l'helium-3 primordiale pò tene sicreti nantu à a furmazione di u nostru pianeta chì ùn pò micca accede per altri mezi. Questa rivelazione suggerisce chì a Terra prufonda hè più dinamica di ciò chì si era realizatu prima, annunziendu e nozioni convenzionali di isolamentu geochimicu trà u core è l'altri strati di u nostru pianeta.

Forrest Horton, un geochemist à l'Istituzione Oceanografica di Woods Hole, chjama a scuperta "eccitante" è enfatiza chì ci hè assai più travagliu da fà. U studiu hà suscitatu più dumande ch'ellu hà rispostu, aprendu novi strade per a ricerca in u core di a Terra. Ulteriori evidenza di perdite di core hè stata furnita in u rapportu di i scientisti publicatu in a rivista Nature.

In generale, sta scuperta rivoluzionaria sfida a cunniscenza esistente nantu à u core di a Terra è presenta una opportunità per i scientisti per spiegà u materiale core in modi senza precedente. L'implicazioni di sta ricerca puderanu rivoluzionari a nostra cunniscenza di a furmazione è a dinamica di u nostru pianeta.

Fonti:

- U Sole Irlandese (Nisun URL furnitu)

- Natura (Journal)