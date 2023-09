I buchi neri truvati à una vicinanza record à a Terra

By

Una scuperta recente hà revelatu a prisenza di buchi neri à una distanza notevolmente vicinu à a Terra. L'ammassi stellari di l'Hyades, situatu à 153 anni luce di distanza, hè cunnisciutu avà per allughjà dui o trè buchi neri. A cuntrariu di scuperte precedenti, sti buchi neri sò in un cluster chì hè visibile à l'occhiu nudu da u celu moderatu scuru.

U Hyades Star Cluster hè spessu ombreggiatu da u so vicinu più famosu, i Pleiadi. In ogni casu, l'Hyadi hè u cluster stella più vicinu à a Terra. L'osservazioni precedenti di i buchi neri sò stati assai più luntanu, cù l'attuale record-holder Gaia BH1, situatu à 1,600 anni luce di distanza.

A scuperta di i buchi neri in u cluster Hyades hè stata pussibule da e misurazioni di precisione di i lochi è i movimenti di e stelle di u cluster. I mudelli di computer sò stati usati per riplicà a distribuzione di stelle intornu à u centru di u cluster, è i migliori partiti sò stati truvati quandu dui o trè buchi neri sò stati inclusi.

Questa osservazione hà implicazioni impurtanti per capiscenu l'evoluzione di i gruppi stellari è a so cuntribuzione à e fonti d'onda gravitazionale. Fornisce ancu insights preziosi nantu à cumu a prisenza di i buchi neri affetta a dinamica di i gruppi stellari.

A maiò parte di e ricerche di i buchi neri anu focu annantu à i gruppi globulari in l'alone di a Via Lattea, ma sta scuperta suggerisce chì i gruppi aperti cum'è l'Hyadi, chì sò più vicinu à a Terra, offrenu opportunità eccitanti per più studiu.

I risultati di stu studiu sò stati publicati in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society.

Fonti:

- Avvisi mensili di a Royal Astronomical Society